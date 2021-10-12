Символ плодотворного сотрудничества

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Гурий Шедин

В торжественной церемонии открытия объекта, возведенного в рамках программы компании по развитию социальной инфраструктуры региона, приняли участие заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, руководство КПО, представители подрядных организаций и об­щественности Уральска, деятели культуры Казахстана.

Строительство Дворца культуры, главным подрядчиком которого выступило уральское «ТОО «Альтаир», длилось 2 года. Общий объем капиталовложений КПО в проект составил более 24 млн долларов.

– Компания КПО активно участ­вует в реализации социальных проектов в Западно-Казахстанской области, – отметил генеральный директор КПО Джанкарло Рую. – Мы стремимся максимально использовать потенциал Карачаганака для развития Приуралья и повышения благосостояния его жителей. Монументальное здание нового Дворца культуры символизирует собой результат плодотворного и прочного сотрудничества, сложившегося между КПО и местным сообществом. Его открытие является достойным подарком в канун 30-летия Независимости республики. Я хотел бы поблагодарить всех, кто помог КПО в осуществлении этого важного проекта.

Трехэтажное здание, возведенное в классическом стиле, состоит из семи блоков. Особую величавость его ­архитектурному облику придают колонны, пи­лястры, карнизы, широкие лестничные спуски и применение сложных лепных элементов.

Общая площадь дворца составляет 20 тыс. квадратных метров. В просторном здании предусмотрена зона для досуговой деятельности, включающая помещения для занятий изобразительным искусством, техническим творчеством, художественными промыслами и ремеслами. Вместительные залы дворца станут местом проведения праздников и вернисажей. В рамках проекта также выполнено благоустройство прилегающей территории.

Новый объект стал настоящим украшением площади Первого Президента, органично дополняя облик Уральска. К открытию КПО совместно с посольствами Италии и Королевства Нидерландов организовала выставку современных итальянских и голландских художников и скульпторов.

– Уральцы рады видеть, как расцветает в последние годы областной центр, – сказала заслуженный педагог Халила Нурмуханова. – Столь прекрасного Дворца культуры у нас никогда не было. Мы ждали его с нетерпением. Наша мечта осуществилась, чему мы безмерно рады и благодарны КПО за столь весомый вклад в развитие социальной инфраструктуры региона.

За последние два десятилетия освоения Карачаганакского мес­торождения на средства КПО в Западно-Казахстанской области построены десятки школ, больниц, спортивных и культурных объектов, проложены сотни километров новых дорог. Общая сумма инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры области превысила 449 млн долларов. Перечень приоритетных объектов определяется областным руководством, а КПО несет ответственность за заключение контрактов, исполнение работ и полную реализацию проектов. На всех стадиях строительства социальных объектов к нему привлекаются только местные подрядные организации.

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