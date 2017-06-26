Символ прогресса

Главы ряда государств, лидеры международных организаций, известные общественные деятели, ученые и тысячи туристов смогли познакомиться с Казахстаном, его богатой культурой, историей и людьми.

Постановление о присвоении международному аэропорту Астаны имени Нурсултана

Назарбаева стало признанием выдающегося вклада Первого Президента – Лидера нации в построение современного и процветающего Казахстана.

Вместе с тем именно столичная воздушная гавань стала основным транзитным хабом, открывшим дверь в нашу страну. Аэропорт – это больше чем рейсы, самолеты и пассажиры. Будучи символом человеческого прогресса, нередко они назывались именами мировых лидеров, сыгравших огромную роль в развитии своих стран: Кеннеди – в Нью-Йорке, Шарля де Голля – в Париже, Ататюрка – в Стамбуле, Чингисхана – в Улан-Баторе.

Исходя из мирового опыта, решение о присвоении аэропорту Астаны имени Президента РК имеет свое историческое обоснование, признающее неоценимую роль

Нурсултана Назарбаева в становлении независимого Казахстана и процветании его народа.