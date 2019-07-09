​Символ SANTO

Именно эта скульптура стала победителем открытого респуб­ликанского конкурса среди казахстанских скульпторов, архитекторов и художников «Код науки и искусства», объявленного в прошлом году по инициативе компании SANTO. Идея конкурса родилась 2 года назад, когда коллектив старейшего фармацевтического предприятия страны отмечал 135-летие.

Организаторы поставили перед собой задачу объединить идеи чистого искусства и высокой науки в одном монументальном образе, олицетворяющем инновационные технологии в здравоохранении. Выбранная скульптура как раз и отражает философию компании, ее нацеленность на постоянное развитие и внедрение инноваций.

Крупнейшее фармацевтическое предприятие страны активно идет по пути модернизации, и установка скульптуры как бы подчеркивает важность непрерывного движения по внедрению в производство самых современных технологий. Вот почему открытие нового символа завода стало значимым событием для предприятия, собравшим многочисленных гостей.

– Скульптура получилась масштабная, выразительная и легкая, – считает генеральный директор SANTO Ижи Урбанец. – Она олицетворяет собой дух нашей компании – крупнейшей в Казахстане, открытой инновациям и смотрящей в будущее с уверенностью. Я не сомневаюсь, что открытие монумента войдет в историю нашего завода и станет символом SANTO.

Скульптура «Взгляд в будущее» – из бронзы. Ее высота 4,3 м, и это без учета постамента. Она представляет собой голову человека, взгляд открыто и смело направлен вперед. Монумент выполнен в современной стремительной и летящей манере из тонких полос металла и установлен на каменном постаменте.

На конкурс «Код науки и искусства» было подано 60 заявок, 40 из которых вышли в полуфинал. Конкурсные работы оценивались экспертной комиссией, состоящей из искусствоведов ГМИ им. А. Кастеева и руководства компании SANTO. C польской стороны в составе жюри был также международный экс­перт – куратор фонда Starak Family Foundation Анета Марчинковская-Мужинская, президент фонда, секретарь Наблюдательного совета Группы Polpharma Эльжбета Джиковска, а также президент Наблюдательного совета Группы Polpharma Ежи Старак.

Гран-при конкурса жюри присудило творческой команде из Алматы, состоящей из четверых молодых художников: Дулата Усенбаева, Айдоса Буркитбаева, Каната Бегулиева и Алимжана Токбаева. Группа получила денежное вознаграждение в качестве приза, а ее совместный проект «Взгляд в будущее» отныне встречает сотрудников предприятия, заступающих на трудовую вахту.

– «Взгляд в будущее» – не только название уникального произведения, но и олицетворение стремления компании к постоян­ному развитию, – подчеркивает президент фонда Starak Family Foundation, секретарь Наблюдательного совета Группы Polpharma госпожа Эльжбета Джиковска. – Скульптура, как и расположенный по соседству цифровой образовательный центр, является символом современности и молодости. Для будущего Казахстана важны инвестиции как в технологии, так и в культуру и искусство.