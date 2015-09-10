Символ стойкости и отваги

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Светлана Лазарчева
Айыртауский район на карте Северо-Казахстанской области занимает всего 9,6 тыс. кв. км. Но эта земля родила великих предков – Чокана Валиханова, Акана-серэ, Орынбая Бертулы, ее защищали в XVII веке от иноземных захватчиков под знаменами хана Есима знаменитые батыры Карасай из рода шапрашты и Агынтай из рода аргын. Агынтай с Карасай-батыром освободили Жангир-хана из калмыцкого плена.
В 1643 году войска Батыра контайшы с 50-тысячным войском напали на землю казахов. В мес­течке Орбулак султан Жангир одержал победу над джунгарским войском. В сражении изначально силы были неравные: Салкам Жангир с 600 сарбазами, в числе которых был и Агынтай-батыр, вступил в бой с войсками джунгарского контайшы, используя европейскую. В боях 1643–1644 годов Карасай и Агынтай батыры не раз демонстрировали свое воинское искусство и отвагу, показывая пример для подражания молодым сарбазам.
Как пишут историки, последний раз Карасай и Агынтай батыры в возрасте 66 и 65 лет участвовали в битве с джунгарами в 1664 году. Уже в преклонном возрасте Карасай-батыр переехал на родину своего боевого соратника Агынтая. Оба они похоронены на сопке Кулшынбай-тобе.
На месте, где покоится прах батыров, в 1999 году был возведен мемориальный комп­лекс с мавзолеем. Мавзолей является символом единства, дружбы и сплоченности всех народов Казахстана. Конусо­образные 16-метровой высоты башни соединяет расположенная между ними поминальная мечеть – оплот веры, памяти, надежды. Рядом – многочисленные захоронения воинов.
Кстати, во время очередных раскопок были обнаружены останки настоящего богатыря, рост которого составлял около 2 метров, при нем находился очень тяжелый меч.
Мемориальный комплекс ежегодно посещают сотни людей со всех уголков республики, многочисленные иностранные гости. Дважды побывал здесь Президент страны ­Нурсултан Назарбаев. Для паломников и туристов рядом с мавзолеем возведена гостиница.
– В память о Карасай-батыре его именем назвали аул. Во время уборки урожая среди хлеборобов района учреждаются призы – «Карасай» и «Агынтай». К мавзолею приезжают молодожены, отсюда провожают в армию, на учебу. В честь именитых земляков проводятся спортивные турниры, конные состязания, – проинформировал главный специалист отдела по охране историко-культурного наследия областного управления.
По словам Р. Мамбеталинова, памятник исполнен в традиции древнетюркских ставок каганов. Весь комплекс ориентирован своей главной осью на Мекку, куда направлен выступ михраба мечети. Вход в круг, огражденный кирпичным забором, выделен двумя башнями и ведет на площадку перед мавзолея­ми, предназначенную для молений и жертвоприношений. В углах площадки установлены как символы воинской доблести перекрещенные копья из металлического профиля с бронзовыми накладками. В центре круга расположены два мавзолея батыров, характерные для Северного Казахстана, эллипсоидных очертаний. Перед ними поставлена небольшая конусообразная поминальная мечеть, символичес­ки и архитектурно объединяющая мавзолеи.
В центре, между мавзолеями, находится небольшой зал – пинакотека, где на стенах выгравированы тексты на трех языках, рассказывающие о героических деяниях батыров. Величественные мавзолеи в верхней части инкрустированы элементами керамики и завершаются куполами из 6-миллиметрового гнутого стекла на металлическом каркасе.

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