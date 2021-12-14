Премьер-министр Аскар Мамин вручил государственные награды к 30-летию Независимости республики.

– 30-летие Независимости – важная веха в истории Казахстана. Независимость – проч­ная основа государственности, символ свободы, стабильности и межнационального согласия. Наша независимость наполнена упорным трудом каждого казахстанца на благо страны и земли, стремлением каждого из нас жить в развитом и сильном государстве, – отметил глава Правительства, выступая на торжественном собрании.

Как подчеркнул Премьер-министр, под руководством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева за 30 лет Независимости в Казахстане успешно проведены важные политические и социально-экономические реформы. Глава государства ­Касым-Жомарт Токаев продолжает стратегический курс, направленный на развитие экономики, повышение благосостояния и качества жизни населения, сохранение мира и общественного согласия в стране.

В соответствии с Указом Пре­зидента РК Касым-Жомарта ­Токаева Премьер-министр вручил к 30-летию Независимости ветеранам труда, сотрудникам министерств и ведомств, нацио­нальных компаний, а также представителям деловых кругов государственные награды за вклад в социально-экономическое развитие республики.

Как сообщила пресс-служба главы Правительства, орденом «Барыс» I степени награж­ден ветеран труда Нигматжан Исингарин, орденом «Барыс» III степени – председатель Совета Ассоциации финансистов РК Елена Бахмутова.

Ордена «Парасат» удостоены вице-минист­ры: здравоохранения – Жандос Буркитбаев, торговли и интеграции – Жанель Кушукова, по чрезвычайным ситуациям – Мереке Пшембаев, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Тимур Карагойшин, заместитель председателя правления АО «НК «ҚазМұнайГаз» Данияр Тиесов, экс-председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжан Пирматов, президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Андрей Лаврентьев, советник председателя правления АО «Қазақтелеком» Сайлаухан Раимбеков.

Орден «Достық» II степени вручен генеральному директору ТОО «БК Сине Мидас Строй» Ахмету Будану, председателю правления АО «Kazpi.kz» Михаилу Ломтадзе, директору по развитию ТОО «Проммашкомплект» Сергею Павлингеру, директору ТОО «Тодини Централ Азия» Фабио Алманьо, вице-президенту АО «Алсим Аларко Санайи Тесислери ве Тиджарет» Аббасу Шахину.

Орденом «Құрмет» награждены член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, первые вице-министры: энергетики – Мурат Журебеков, здравоохранения – Марат Шоранов, вице-министры: энергетики – Жумабай Карагаев, здравоохранения – Ажар Гиният, информации и общественного развития – Кемелбек Ойшыбаев, труда и социальной защиты населения – Ербол Оспанов. Заместители министра: иностранных дел – Алмас Айдаров и Ерлан Алимбаев, обороны – Дарын Туяков, национальной экономики – Азамат Амрин, юстиции – Азамат Амиргалиев.

Среди награжденных орденом «Құрмет» – генеральный директор АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» Азамат Аскарулы, председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Бакытбек Ташенев, председатель Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Аскар Тынысбеков, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития Галым Шойкин, председатель Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Баубек Оралмагамбетов, заместитель председателя Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Гульжахан Бимендина и ряд сот­рудников Канцелярии Премьер-министра.

Обладателями медали «Ерен еңбегі үшін» стали первый вице-министр образования и науки Шолпан Каринова, вице-министры: энергетики – Жанат Жахметова, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Малик Олжабеков, председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Гаухар Бурибаева, председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Ардак Зебешев, председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общест­венного развития Мадияр Кожахмет, председатель Комитета по обеспечению качест­ва в сфере образования и науки Министерства образования и науки Гулзат Кобенова и другие сотрудники министерств и ведомств, а также Канцелярии Премьер-министра.

Почетной грамотой РК награж­дены заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Зульфия Худайбергенова и ряд сотрудников Канцелярии Премьер-ми­нистра РК.