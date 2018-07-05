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​Символ успешности и процветания
Руслан Исаков

«То, что казалось недостижимым, теперь является реальнос­тью», – так оценил сегодняшний уровень Астаны министр общест­венного развития Дархан Калетаев, вручая государственные награды к юбилею столицы.

«Астана – сердце нашей Родины, город, где свершаются мечты. За 20 лет столица достигла огромных высот. Тем молодым людям, которые начинают свой путь, она дает возможности для самореализации и достижения больших, серьезных результатов», – сказал Дархан Калетаев.

Юбилейной медалью награж­дены, в частности, ответственный секретарь министерства Марат Азильханов, вице-министр Берик Арын, председаль КДГО Алия Галимова, председатель КДР Еркин Онгарбаев, Верховный муфтий – председатель ДУМК Серикбай кажи Ораз, Главный раввин РК Ешая Элазар Коген, Архиепископ Римско-Католической архиепархии Святой Марии в Астане Томаш Бернард Пэта, Архиепископ Евангели­ческо-Лютеранской церкви в Казахстане Юрий Новгородов, руководитель ОФ «Аймақ» Айгуль Соловьева, руководитель ОЮЛ «Форум НКО Астаны» Баян Ахметжанова, первый заместитель председателя ОО «НДПП «Ауыл» Толымбек Габдильашимов.

Согласно приказу председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции нагрудным знаком «Лучший государственный служащий» награжден председатель Комитета по делам религий Еркин Онгарбаев. Также в честь праздника за образцовое выполнение своих обязанностей грамотой министра награждены ряд ­сотрудников министерства. 

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