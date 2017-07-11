Символическая нумерология

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Фарид Юмашев

Об этом в ходе празднования Национального дня Малайзии на площадке Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» сообщил замес­титель министра энергетики, «зеленых» технологий и водных ресурсов этой страны Датук Сери Девамани.

По его словам, в настоящее время правительство Малайзии ставит задачу достичь к 2020 году доли биотехнологического сектора в национальной экономике до 5% от ВВП. При этом планируется за счет ВИЭ вырабатывать порядка 2 080 МВт «зеленой» энергии.

В своем выступлении Датук Сери Девамани отметил, что Казахстан и Малайзия имеют отличные возможности для развития экологического партнерства. При этом формат ЭКСПО-2017 создает эффективную диалоговую площадку для обмена опытом по реализации принципов устойчивого развития.

Как сообщил вице-министр, в павильоне Малайзии посетителям представлен тропичес­кий лес, символизирующий богатство и лидерство одной из самых лесных и биоразвитых стран мира. Павильон Малайзии имеет слоган «Энергичный зеленый рост», напомнил представитель малайзийской стороны.

В свою очередь вице-министр национальной экономики Казахстана Айбатыр Жумагулов отметил, что в настоящее время созданы все условия для раскрытия потенциала взаимодействия двух стран. По его словам, Казах­стан рассматривает Малайзию как важного стратегического, торгово-экономического парт­нера среди стран Юго-Восточной Азии.

– За годы сотрудничества совместными усилиями обеспечено планомерное развитие двусторонних деловых контактов в различных отраслях. Мы ценим эти отношения и намерены их укреплять в дальнейшем, – подчеркнул Айбатыр Жумагулов.

И еще раз о четверти, уже не энергетической. В нынешнем году исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Малайзией. Такая вот символическая нумерология.

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