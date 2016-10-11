​Символичный подарок

Свежий выпуск
415
Рэм МИХАЙЛОВ

Очередной день рождения Атырау отметил 8 октяб­ря. В городе прошла масса праздничных мероприятий, тон которым задали активные горожане. Одни проплыли по Уралу на байдарках, другие совершили массовый забег, третьи «оседлали» велосипеды и мотоциклы.

Не обошлось и без подарков любимому городу. У цент­рального моста открылась архитектурная композиция в виде станка-качалки, ставшей отныне символом Атырау. Конструкция динамичная, то есть с помощью механического привода может работать 24 часа в сутки.

Порадует горожан и другой подарок – на набережной Урала открылся музыкальный фонтан. Поздравляя жителей и гостей города, аким Атырауской области Нурлан Ногаев сообщил о создании большой диалоговой площадки, где каждый сможет в режиме онлайн получить ответы на все интересующие воп­росы, а также внести свои предложения по улучшению города.

– В нынешнем году было проделано много работы, направленной на улучшение жизни жителей области, но предстоит решить еще много вопросов. Призываю каждого жителя Атырау к ответственности за чистоту и красоту города. Тогда мы сможем добиться положительных изменений, – сказал руководитель региона.

В честь праздника на площади Махамбета и Исатая прошли выставки ремесленников, концерт этнокультурных объединений, фотовыставка и спортивные состязания. Также состоя­лись концерты местных и республиканских эстрадных исполнителей. Атыраусцев также поздравили призеры Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро – боксеры Василий Левит и Адильбек Ниязымбетов. 

Популярное

Все
Разработка двух кокшетауских школьниц – добавка, повышающая питательную ценность кисломолочных продуктов, – заняла третье место на республиканском конкурсе
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
БАКАД запустили в Алматинской области
Хроническое отсутствие воды в кранах вынудило жильцов некоторых жилых комплексов Астаны выйти на стихийные митинги с перекрыванием дорог
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Инфляция в нынешнем мае в нашей стране составила 15,9% и замедлилась на 0,9%
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В беседе со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожара в резервате «Семей орманы» в области Абай, Глава государства отметил особый вклад волонтеров
Майор полиции поставил на поток сбор денег с нарушителей административного законодательства
Ситуация с пожаром в Абайской области на 13 июня
Наркоплантация укрывалась в зарослях саксаула в Кызылординской области (видео)
Ситуация с пожаром в Абайской области на 14 июня
Премьер поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия в области Абай
Найден трактор пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Стала известна причина смерти пропавшего тракториста лесхоза в Абайской области
Казахстан успешно завершил процедуру оценки системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера

Читайте также

Двусторонняя встреча военных Казахстана и Таджикистана прош…
О структуре бюджетной политики
Из солдат в студенты
Прошли на тренинге – избежали в жизни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]