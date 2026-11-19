В столице продолжается создание нового зеленого пространства на территории Nazarbayev University. 18 ноября в рамках общенациональной инициативы «Таза Қазақстан» студенты и жители города высадили здесь еще 500 деревьев. До проведения акции в новом парке уже было посажено 4 500 деревьев. Таким образом общее число насаждений достигло 5 тыс. Парк станет открытым общественным пространством для прогулок и отдыха жителей и гостей столицы.
Особенность проекта – цифровые паспорта деревьев. На специальном сайте появятся сведения о каждом дереве и человеке, который его посадил. Участники смогут наблюдать за ростом саженцев, получать информацию о состоянии почвы и воды, а также присоединяться к уходу за насаждениями.
К акции присоединились молодожены, молодые родители и первокурсники университета. Для них посадка собственного дерева стала символом нового жизненного этапа – создания семьи, рождения ребенка или начала студенческой жизни.
Как отметил руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Самат Ибраев, молодежь активно поддерживает инициативу «Таза Қазақстан».
– Важно понимать, что это не только высадка деревьев и уборка территории, но и экологическое воспитание, формирование бережного отношения к окружающей среде, – подчеркнул он.
Новый парк призван не только расширить зеленые пространства столицы, но и объединить горожан вокруг общей заботы о природе.