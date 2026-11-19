В столице продолжается соз­дание нового зеленого пространства на территории Nazarbayev University. 18 ноября­ в рамках общенацио­нальной инициативы «Таза Қазақстан» студенты и жители города высадили здесь еще 500 деревьев. До проведения акции в новом парке уже было посажено 4 500 деревьев. Таким образом общее число насаждений достигло 5 тыс. Парк станет открытым общественным пространством для прогулок и отдыха жителей и гостей столицы.

Фото: пресс-служба Nazarbayev University

Особенность проекта – цифро­вые паспорта деревьев. На специальном сайте появятся сведения о каждом дереве и человеке, который его посадил. Участники смогут наблюдать за ростом саженцев­, получать информацию о состоянии почвы и воды, а также присоединяться к уходу за насаждениями.

К акции присоединились молодожены, молодые родители и первокурсники университета. Для них посадка собственного дерева стала символом нового жизненного этапа – создания семьи, рождения ребенка или начала студенческой жизни.

Как отметил руководитель Управления по вопросам молодежной политики Астаны Самат­ Ибраев, молодежь активно поддерживает инициативу «Таза Қазақстан».

– Важно понимать, что это не только высадка деревьев и уборка территории, но и экологическое воспитание, формирование бережного отношения к окружаю­щей среде, – подчеркнул он.

Новый парк призван не только расширить зеленые пространства столицы, но и объединить горожан вокруг общей заботы о природе.