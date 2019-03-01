Синдром начальника: за что радикалы критикуют религиозных деятелей в РК

Общество
Инга Селезнева
Фото с сайта arnapress.kz
Директор центра противодействия религиозному экстремизму при университете "Нур Мубарак" Аскар Сабдин на коллегии Министерства информации и общественного развития РК рассказал, за что радикалы критикуют религиозных деятелей, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Я с 2011 года занимаюсь проблемами религиозно-мотивированного экстремизма и дерадикализации. За мной более 700 бесед с террористами в тюрьмах, с радикалами, со свидетелями уголовных дел. Начну с самой главной тенденции, которая наблюдается среди низов, среди верующих, это нарастающий кризис доверия к официальным субъектам религиозной сферы. Каждый раз общаясь с радикалами, террористами и экстремистами, приходится выслушивать их критику в адрес системных религиозных деятелей. Это касается некомпетентности в религиозных вопросах, в отсутствии коммуникационных навыков, способности вести диалог с этими общинами и налаживать мосты, вместо этого наблюдается в религиозной сфере синдром начальника, окаменелость, камуфлирование проблем вместо их решения, отсутствие открытости, прозрачности перед обществом. Зачастую, после общения с радикалами приходится корректировать поведение наших системных религиозных деятелей, официально работающих в религиозной сфере", – сказал Сабдин.

По его словам, кризис доверия на сегодня проявляется в неснижающемся количестве последователей радикальных течений, осужденных по статьям экстремистского характера, несмотря на то, что все лидеры этих течений осуждены и деактивированы.

"В силу низкого уровня религиозной грамотности продолжается духовная колонизация наших верующих со стороны различных закамуфлированных джамаатов радикальных течений. К сожалению, наша умма, если говорить об исламском сегменте, увлечена строительством различных зданий и сооружений, но при этом игнорируется человеческий капитал. У нас кризис лидеров мнений, которые не всегда могут скорректировать поведение верующих общин, не всегда дать альтернативную интерпретацию", – продолжил он. 
 
Аскар Сабдин также высказал свое мнение относительно работы реабилитационных центров дерадикализации.

"Нам необходимо усовершенствовать эти программы, к сожалению, процесс дерадикализации импровизированный. Каждый специалист теолог, психолог и педагог пытается воздействовать на радикалов своими методиками, личностными способностями, поэтому процесс не стандартизирован, и наша просьба касается содействия в стандартизации дерадикализационных международных программ, кто может оказывать влияние на радикалов. Это очень острый вопрос, потому что у нас очень много членов информационно разъяснительных групп, людей, которые не имеют представления о религии, но пытаются вести дискуссии на религиозные темы. В свою очередь это дает обратный эффект – человек, вместо того, чтобы дерадикализироваться – убеждается в своей правоте, что его убеждения являются истинными", – добавил спикер. 

В заключение он отметил, что в последнее время, в силу отдаления от печальных событий 2016 года наблюдается занижение значимости религиозной составляющей имеющихся угроз.

"Как специалист, который еженедельно встречается с радикалами, с террористами и экстремистам, хочу сказать, что вирус радикализма захватывает все большее число людей, и я считаю, нельзя ослаблять бдительность в этой сфере", – заключил эксперт. 

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