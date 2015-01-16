Синдром Снежаны Свежий выпуск 1042 Асемгуль БАКЫТОВА

Оказывается, в этот день несколько человек приняли такое решение…

Так вот о чем я? Вчера я зашла в Фейсбук, и на меня посыпались сообщения, просьбы о дружбе, напоминания, а лента событий просто взорвалась от эмоционального напряжения: сотни событий произошли в жизни моих друзей, которые я пропустила. Как это пережила? Благополучно. Занялась английским языком, провела с детьми незабываемый, просто сказочный декабрь, рисовала, шила, писала посты на один известный семейный портал. Отключившись от необходимости не единожды в день нажимать на иконку на рабочем столе или дисп­лее телефона, я хотела проверить себя на сетевую зависимость. Стоит признать, что социальные сети нынче заменяют все традиционные средства массовой информации: в них, покопавшись изрядно и наткнувшись на пару десятков авторитетных профилей, можно читать, зачитываться, перечитывать... Сейчас, я заметила, чаще всего пользователям удобно брать информацию не из первоисточника, ленты информационного агентства, а из «фейсбучной» ленты журналиста, пиарщика, депутата. Вероятно, просто лень: ведь раньше шли к киоску или на почту, покупали газету или журнал, шли домой в предвкушении, мол, приду и почитаю, а сейчас некоторые читатели ленятся забить в поисковую строку названия информационных сайтов. Они идут в социальные сети и благополучно пребывают в курсе всего происходящего.

Хорошо это или нет? Не знаю. Просто время такое пришло – очень динамичное. И я, не имея необходимости посещать различные брифинги, пресс-конференции, мероприятия, поняла, что информация – повсюду. И она очень быст­ро устаревает – во многом благодаря со­циальным сетям. Вроде только сейчас ее все обсуждали, ругали или хвалили, а на следующее утро – другие боги на Олимпе, как говорится.

Когда я писала магистерскую диссертацию, столкнулась с одним любопытным фактом. В Белграде одна из пользователей Фейсбука попала в психиатрическую клинику после того, как еe заметка в социальной сети не вызвала интереса среди друзей. Лечащие врачи назвали этот случай «синдром Снежаны», объясняя поведение пациентки обычным стрессом от того, что она не может реализовать себя в своем окружении: не может найти друзей, общий язык с учителями, развить свои увлечения. И знаете, в той или иной степени «синдром Снежаны» овладел многими пользователями социальных сетей. Да, он сидит в каждом, и во мне в том числе. Как правило, большинство авторов, вык­ладывая фотографию или написав пост, следят за количеством просмотров, «лайков», комментариев. Они возвращаются снова и снова, отвечая на комментарий и добавляя какие-то новые факты, нажимают на фотографию комментируемого и заходят на его профиль, читают его посты. В общем, цепочка бесконечна. Главное – вовремя остановиться. Ценить свое личное время, не забывать о профессиональных и иных заботах, уметь радоваться жизни в реальности. Лучше позвонить другу, узнав из со­циальной сети о том, что у него родилась дочь, а не «лайкать» и ставить сомнительные смайлы.

Поэтому я и отказалась от сети на некоторое время, чтобы доказать себе, что социальные сети – это просто полезная вещь. Как зонт – в дождь. Как коньки, когда собираешься на каток. Или как спички, когда нужно разжечь костер.

Я остаюсь и буду пользователем социальных сетей, потому что это возможность обрести новых друзей, узнать много интересной информации, быть всегда на передовой и, как ни странно, развить в себе чувство вкуса и разбудить в себе маленького, но талантливого фотографа или писателя. И, друзья, не будем забывать о чувстве меры, ведь социальные сети – не вся наша жизнь.