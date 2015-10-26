Синдзо АБЭ: Визит в Казахстан послужит сближению наших стран Свежий выпуск 630 Беседу вела Лилия Сыздыкова

– Господин Премьер-Министр, какими соображениями вы руководствовались при принятии решения посетить все пять стран Центральной Азии?

– Сначала хотел бы отметить, что я имел счастье трижды на полях важных международных мероприятий проводить беседу с Президентом Нурсултаном Назарбаевым, который каждый раз любезно приглашал меня посетить Казахстан. Сегодня я переполнен радостью и надеждой от того, что наконец состоялся мой первый визит в Астану, прекрасную столицу вашей республики.

Япония последовательно поддерживала процессы государственного строительства в Казахстане и других странах Центральной Азии с момента обретения ими независимости, в частности в сферах развития инфраструктуры и подготовки кадров, и так далее.

Япония в то же время с целью укрепления регионального сотрудничества, необходимого для обеспечения стабильности и развития Центральной Азии, в 2004 году вместе со странами региона создала диалог «Центральная Азия + Япония».

Как известно, перед странами Центрально-Азиатского региона стоят такие современные задачи, как развитие транспортно-логистической инфраструктуры, рост товарооборота, разумное использование водных и энергетических ресурсов, предотвращение наркотиков, укрепление пограничного контроля и так далее. В таких условиях я считаю своим долгом лично убедить каждого руководителя пяти стран Центральной Азии в неизменной политике Японии и в дальнейшем оказывать содействие развитию этого региона. Именно с такой целью я принял решение совершить настоящий визит. Это первый в истории тур Премьер-министра Японии по всем пяти странам региона.

От всей души надеюсь, что мое прямое знакомство с этим регионом поможет коренным образом укрепить уже находящиеся на высоком уровне двусторонние отношения Японии с каждой страной Центральной Азии.

– Как бы вы могли оценить состояние и перспективы казахстанско-японских отношений?

– С радостью хотел бы отметить, что сотрудничество между Японией и Казахстаном с момента установления дипломатических отношений в январе 1992 года развивается стремительно и беспрепятственно.

Наше взаимодействие не ограничивается совместными усилиями на международной арене с целью в первую очередь разоружения и нераспространения ядерного оружия. В последние годы на рынок Казахстана активно продвигаются и японские компании в сфере разведки и добычи природных ресурсов и производственной отрасли.

Между Японией и Казахстаном растает и количество граждан одной страны, которые занимаются видной деятельностью в другой. Например, среди казахстанцев широко известно, что автор генерального плана города Астаны – знаменитый японский архитектор Кисё Курокава. Кроме того, и ректором Назарбаев Университета, лидирующего вуза и гордости Казахстана, является японец, Шигео Катсу.

Также стоит отметить, что недавно присоединилась к японскому клубу Сабина Алтынбекова, волейболистка, член казахстанской сборной, обратившая внимание всего мира на себя не только видными спортивными способностями, но и привлекательной внешностью. Искренне желаю Алтынбековой успеха в нашей стране.

Надеюсь, что мой визит в Казахстан послужит и дальнейшему сближению наших стран.

– Вы уже второй раз избраны на пост Премьер-министра Японии. Расскажите, какого экономического курса вы придерживаетесь, возглавляя Правительство страны?

– Три года назад, дав обещание избирателям «восстановить Японию», я вернулся к власти и все это время прилагал все возможные усилия, чтобы не изменить своим словам.

Экономическая политика «Абэномикс», проводимая мной в эти годы, дает положительные результаты. Так, было создано больше миллиона новых рабочих мест, заработная плата два года подряд повышалась и весной нынешнего года зафиксировала самый высокий прирост за последние 17 лет. Эти факты свидетельствуют, что мы пришли к такому этапу, откуда к преодолению дефляции нужно сделать лишь один последний шаг.

Теперь от нас требуется превзойти уже достигнутые результаты. Я полон решимости и в дальнейшем динамично продвигать «Абэномикс» с целью довести ВВП до самой высокой отметки после Второй мировой войны, то есть до 600 триллионов японских йен (это приблизительно 5 триллионов долларов США).

Я буду смело бороться со структурной проблемой, которая долгие годы осталась нерешенной. Здесь я имею в виду сокращение числа детей и старение общества. Цель – поддерживать численность населения Японии выше 100-миллионной отметки и через 50 лет. Мы создаем общество, в котором буквально все: пожилые и молодые, женщины и мужчины, и люди с неизлечимыми болезнями, и люди с ограниченными возможностями выполняют свою активную роль и смогут сделать еще один шаг вперед.

Для строительства такого общества мы поставили себе две главные задачи, а именно – повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,8 и недопущение ни одного случая увольнения, вынужденного необходимостью ухода за больными или престарелыми.

Политическая стабильность является предпосылкой и восстановления экономики и обеспечения государственных интересов дипломатическими средствами. Я намерен прилагать все свои душевные и физические силы для достижения этих двух задач и создания на основе политической стабильности нового государства с надеждой на светлое будущее.

– При таком объеме работы остается ли время на личные увлечения – хобби, спорт?

– Опыт моего первого пребывания на посту Премьер-министра в 2006–2007 годах убедил меня в том, что важной обязанностью для руководителя является также забота о своем душевном и физическом состоянии. Так что когда позволяет время, я увлекаюсь гольфом, смотрю кино. Стараюсь проводить свой досуг с пользой для здоровья.



