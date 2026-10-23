Синергия науки и бизнеса

Способом конвейера

– Видите образцы? Первый – обычная белая фанера, другой – с пропиткой антипиреном, – директор ТОО «Фаворит» Сергей Огнев берет два квадратика деревянных плит, ставит у бетонной стены и включает горелку. Под струей огня светлый квадратик быстро охватывают языки пламени, соседний чернеет, но не горит.

Сергей Владимирович довольно улыбается: результат, что называется, налицо. Компания заявляла о планах производить огнеупорную плиту – компания сделала.

– У нас на руках акт специализированной испытательной лаборатории на огне­стойкость и влагостойкость, – поясняет Сергей Владимирович. – При температуре примерно тысяча градусов наша фанера выдержала десять минут. Такую продукцию в Казахстане никто не производит, на нее государственного стандарта даже пока нет. Наше предприя­тие первым освоило выпуск!

Новый участок – очередная веха в поч­ти 20-летнем опыте «Фаворита» по глубокой переработке леса. Руководитель быстрым шагом направляется в цех, где на днях заработала новая линия. По пути Сергей Владимирович делится краткой историей завода. Начинали с лесозаготовок, выпускали столярные изделия, строили деревянные дома. В 2007-м первыми в стране открыли производство фанеры, в 2018-м на кредитные средства по линии фонда «Даму» добавили оборудование по ламинированию. В 2023-м открыли цех арболитовых плит.

– Район Алтай исторически был лес­ным, – поясняет глава компании. – В советское время в стране действовали всего две финские линии ламинирования. Одна была в Тюмени, другая в Алтае, – такое большое значение придавали лесной промышленности Восточного Казахстана. Наше предприятие сохранило этот сегмент.

Ищу глазами горы опилок, обычные для площадок деревообрабатывающих производств. Их нет! Сергей Владимирович объясняет: на заводе действует принцип нулевых отходов. Все стружки, опилки, щепки, кора, веточки утилизируются в реакторе с получением технологического пара. Ничего не выкидывается, не складируется. Запасы угля заводу не нужны. Здесь строго придерживаются правила рационального использования природных ресурсов.

Начальное звено производственной цепочки – бассейн пропарки древесины. Его построили вместо прежних ванн как раз по проекту огнезащищенной фанеры. Кругляк «купают», чтобы древесина стала мягче и легче в обработке. Работник багром снайперски цепляет бревна – ствол за стволом. И отправляет по ленте на станки. Мощные резаки снимают с бревна кору, а затем слой за слоем нарезают шпон – будто раскручивают рулон из древесной ленты толщиной 1,5 миллиметра. От массивного ствола остается лишь черенок – заготовка для садового инвентаря.

– Работает конвейер, – подчеркивает Сергей Владимирович. – Сами видите, как шпон по ленте поступает на раскройный стол. Здесь пневматическими ножницами нарезают листы размерами в соответствии с меж­дународным стандартом 1,25 метра на 2,5 метра.

Следующие этапы – сушка в специальной машине, склеивание слоев под прессом в готовую плиту. И… если бы речь шла об обычной белой фанере, осталось бы только отшлифовать заготовки, промаркировать и упаковать. Но, чтобы получить огнезащищенную плиту, заводу потребовался дополнительный участок. Мне дают возможность увидеть его своими глазами. В специальном отсеке снаружи помещения установлен стальной автоклав. Работник с помощью техники загружает в агрегат партию белых листов и закрывает крышку. Дальше включается автоматика. Нагнетается давление, заготовки пропитываются антипиреном – составом, обеспечивающим огнестойкость. И тут же проходят сушку – об этом можно догадаться по клубам выбрасываемого пара.

– Сушилка – самое дорогое оборудование при производстве фанеры, – объясняет руководитель предприятия. – Чем дороже машина, тем выше себестоимость продукции. Мы нашли компромисс, установив дыхательный пресс. Это давно известная установка, которой в свое время широко пользовались. Она из нержавейки плюс конструктивно предусмотрена возможность размещать по пять-десять заготовок в ряд. Если появится необходимость, мы легко нарастим производство.

Финишная продукция – негорючая фанера – по словам предпринимателя, востребована во многих отраслях. Сергей Владимирович навскидку перечисляет варианты: при отделке эвакуацион­ных выходов в многоэтажных зданиях, в вагоно­строении, при сооружении подиу­мов, настилов, сцен и рамп для массовых мероприятий, как упаковочный материал…

– Мы уже понемногу поставляем этот материал под тару для экспорта химической продукции, – рассказывает глава ТОО. – Думаю, компании проя­вят интерес, чтобы повысить казахстанское содержание. Наша фанера – стопроцент­но отечест­венная продукция.

При поддержке государства

Среди тех, кто внимательно наблюдает за новой технологией «Фаворита» – представители АО «Фонд науки». Благодаря фонду, по словам предпринимателя, идея воплотилась в реальном производстве. Сергей Владимирович напоминает два тезиса из Послания Главы государства «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», прозвучавшего в сентябре 2025 года: первый – направить инвестиции в обрабатывающую промышленность, второй – поддерживать как государственные инвестиции, так и масштабные частные. «Работать придется широким фронтом как с крупными, так и со средними и малыми инвесторами, – цитирует предприниматель слова из Послания. – Надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме нам требуются средства. «Заказ на инвестиции» должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора».

Отправной точкой в случае с проектом «Фаворита» стал 2022 год, когда Россия попала под санкции. В поисках новых рынков сбыта продукция из соседней страны хлынула в Казахстан.

– Въезжают фургоны, открывают машину и как на базаре торгуют по демпинговым ценам, – описывает картину Сергей Владимирович. – Долгое время наши плиты по цене и качеству занимали нишу между российской и китайской продукцией. У нас был пос­тоянный круг покупателей, компания имела хорошие финансовые показатели. Но конкурировать с россиянами мы не можем. Наш минус в логистике: Алтай далеко от центра, маршруты сложные. Поэтому нам пришлось задуматься о продукте с высокой добавленной стои­мостью. Чем дороже продукт, тем меньше влияние логистики.

Как раз в это время Фонд нау­ки заявил о грантовой программе для коммерциали­зации полезных разработок. ТОО из Восточного Казахстана не упустило шанс, подало заявку и получило добро. Представитель фонда Досжан Акалим, ставший руководителем проекта, объяс­няет это успешной синергией: ученые смогли предложить необходимые разработки, предприятие – производственную базу.

– Мы сопровождали начинание от старта до финиша, – рассказывает представитель фонда. – Предложили технологию, отработали ее, закупили оборудование, довели до производства, испытали. В итоге в стране появилось первое производство важного материала.

Общая стоимость проекта – 488 млн тенге: грантовые средства 341 млн, обязательное софинансирование от ТОО – 147 млн плюс еще 30 млн тенге компания дополнительно вложила из собственных средств. Директор ТОО перечисляет основные статьи расходов: построили бассейн пропарки древесины, закупили шлифовальную линию, автоклав, дыхательную сушилку, станки для очистки и распиловки шпона, вилочный погрузчик, смонтировали конвейер…

– Бизнес всегда ищет точки для роста, но предприниматель никогда не возьмет крупный кредит, если нет гарантии, что идея окупится, – делится рассуждениями Сергей Владимирович. – Фонд науки, выделяя грант, по сути, снимает значительную долю рисков.

Технологию с учетом параметров и возможностей «Фаворита» предложила команда Satbayev University. Сложное эксклюзивное оборудование из нержавеющей стали, управляемое компьютерной программой, изготовили в Китае. Антипирен, состав которого специально разработали для восточноказахстанской плиты, сделали на «Росхиме». В лабораториях университета казахстанские исследователи провели море испытаний и с пропиткой, и с режимами обработки, чтобы в заводских условиях обеспечить стабильность при выпуске огнестойкого материала… Представитель фонда Дос­жан Акалим, перечисляя этапы проекта, резюмирует: то, что существовало только как научная идея, в итоге прошло коммерциализацию и воплотилось в реальное производство.