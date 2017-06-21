Статьи Синергия науки и инженерии Асель Муканова

В обсуждении трендов современной энергетичес­кой повестки дня приняли участие более 1 000 участников из 51 страны, в том числе четыре лауреата Нобелевской премии, восемь лауреатов международной премии «Глобальная энергия». Также гостями форума стали 16 президентов международных академий и академий зарубежных стран, 28 руководителей крупнейших энергетических компаний и организаций, 45 ректоров казахстанских и 16 – иност­ранных вузов.



Заслушаны 130 докладов, материалы конгресса изданы в четырех томах. Подготовлена общая итоговая декларация. Президент Национальной инженерной академии, председатель оргкомитета WSEC-2017 Бакытжан Жумагулов заявил о наступлении эпохи прорыва в практичес­ком использовании возобновляемых источников энергии: наблюдается резкий рост доли ВИЭ в новых вводимых мощностях.



По пессимистичному сценарию, в 2030–2040-е годы будет достигнут пик добычи нефти, по оптимистичному – в 2040–2060-е, после чего произойдет возрастание роли низкоуглеродной энергетики. Энергетическая отрасль будущего должна структурно отличаться от существующей сегодня, быть эффективной и интегрировать в себя возобновляемые источники энергии.



Тем не менее большую часть XXI века основу энергетического баланса человечества по-прежнему будут составлять нефть, газ и уголь. И если мировое сообщество перестанет уделять внимание воспроизводству сырьевой базы, то может подвести свои страны и мир в целом к энергетическому кризису. При этом необходимо там, где это разумно, развивать атомную, водородную, солнечную энергетику и повышать энергоэффективность. Все это – задачи большой науки.



Необходима объективная оценка главных вызовов XXI века, таких как глобальное потепление, безумный рост потребления энергии. Достаточно сказать, что если за 12 тыс. лет человечество истратило около 400 млрд тонн условного топлива, за 70 лет XX века – 124 млрд тонн, то за последующие 30 лет – уже 322 млрд тонн!



Серьезным вызовом является рост населения Земли при увеличивающейся дис­пропорции в распределении энергетических ресурсов. Чего нам следует опасаться больше?



– Мы, ученые и инженеры, обязаны понимать процессы, которые протекают на нашей маленькой планете, лучше и глубже, чем самый разумный политик. Глобальное потепление – не единственная, а может, и не самая важная проблема. Научно не доказано, что реальным виновником этого является выброс парниковых газов. Считаться с ним надо, но учитывать только его и менять всю инфраструктуру энергетического комплекса нельзя. Все вызовы важны, и зацикливаться только на каком-то одном мы не имеем права, – подчеркнул научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. Трофимука, лауреат премии «Глобальная энергия» Алексей Конторович.



Однако, по мнению лауреата Нобелевской премии, советника Генерального сек­ретаря ООН по изменению климата Рае Квон Чунга (Южная Корея), прогнозируемое потепление на четыре градуса окажет разрушительный эффект на экологию планеты. И чтобы справиться с этим, следует не только эксплуатировать, но и уважать природу.



– «Зеленая» экономика не просто спасет нас от экономического кризиса, это вопрос устойчивости экономического развития и создания новых технологий. Прежняя парадигма устарела, мир меняется, и мы должны набраться дерзости, чтобы перейти к более высокому уровню экономического разви­тия, – сказал Рае Квон Чунг.



Лауреат Нобелевской премии мира Раджендра Кумар Пачаури (Индия) заявил, что Вселенная – это одна большая семья, и выставка «ЭКСПО» – превосходный символ того, как мы можем работать сообща и что должны делать в плане развития энергетики. Ученый напомнил об увеличении уровня мирового океана с 2010 года на 19 см, что, конечно, не критично для континентальных стран. Но, по некоторым прогнозам, к концу века ожидается повышение уровня моря уже на 98 см. Также к концу века население Земли может сос­тавить 15 млрд человек, что является вызовом на фоне сокращающихся объемов собираемых урожаев.



– Каждая страна может уменьшить нагрев атмосферы со своей стороны на 2 градуса, что позволит до 2050 года на 40–70% сократить воздействие на окружающую среду, и это надо делать уже сегодня. Нужно снижать отходы и изменять пищевые предпочтения, например, потреблять меньше мясных продуктов, что полезно и здоровью человека, и планете, – считает нобелевский лауреат.



– Нам необходимы ученые, инженеры, управленцы среднего звена, – сказал еще один титулованный участник конг­ресса, лауреат Нобелевской премии мира Мохан Мунасинг­хе (Шри-Ланка). В 2012 году человечество пот­ребляло ресурсы полутора планет, а к 2030-му, если оставить неизменной нынешнюю модель потребления, ему потребуется две планеты Земля, чтобы обеспечить существующий стиль жизни. 85% ресурсов потребляют 20% народонаселения. Сверхпотребление ведет к истощению энергоресурсов, и нашим детям придется оплачивать этот долг!



Академик РАН Эдуард Сон еще раз напомнил, что мировые тренды в альтернативной электроэнергетике создаются новыми технологиями и являются руководством к действию. Рост энергопотребления в Азии в 2016 году составил около 2%. А центральное место Казахстана между энергетиками России, Китая, Монголии и стран Европы является очень важным.



Советник Президента РК, глава Ядерного общест­ва Казахстана Владимир Школьник в своем докладе подчеркнул, что одна из приоритетных задач нашего государства – развитие высокоэффективных технологий выработки электроэнергии и значительное снижение выбросов углекислоты. Еще в 2007 году ­Нурсултан ­Назар­баев, выс­тупая на 67-й сессии Генассамблеи ООН, предложил разработать Глобальную энергоэкологическую стратегию. Одним из важных инструментов по обеспечению устойчивого развития на основе бережного и рационального использования природных ресурсов становится переход на «зеленый» курс экономического роста в рамках «Стратегии-2050».



К 2030 году 10% от общего энергопотребления должны принадлежать ВИЭ. Казах­стан также принял обязательства по снижению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году. Предполагается развитие новой углехимической отрасли. В стране ведутся исследования и анализ причин, вызывающих ускоряющийся процесс изменения климата, и даже разработана технология, позволяющая практически полностью утилизировать как парниковые газы, так и все сопутствующие сжиганию вредные вещества.



В общем, усилия нашей республики в этом плане значительны, и I Всемирный конгресс инженеров и ученых – еще одно тому подтверждение.

