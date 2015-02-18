Синергия совместных проектов

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Официальный характер мероприятия обусловила важность экономических межгосударственных контактов – сегодня действует около 200 совместных российско-казахстанских предприятий. Взаимо­действие с приграничными регионами губернатор Омской области Виктор Назаров охарактеризовал как стратегическое. «Североказахстанцы, – сказал он, – активно вкладывают средства в экономику нашего региона».
Действительно, половина внешне­торгового оборота СКО с Российской Федерацией приходится именно на Омскую область. Так, наши сельхозформирования приобретают у соседей элитные семена зерновых и масличных культур, в обратном направлении расположенное в Петропавловске ТОО «АВАГРО» поставляет сельскохозяйственную технику. Совместные исследования в области развития земледельческих культур и кормопроизводства, испытания новых сортов ведут Сибирский НИИ и Северо-Казахстанская опытная станция. Прочные связи установлены между промышленными предприятиями, организациями здравоохранения, образования, культуры, спорта.
– Евразийский экономический союз, – отметил аким СКО Ерик Султанов, – открыл новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Для того чтобы максимально облегчить деятельность инвесторов, в Северо-Казахстанской области создана специальная структура. Теперь такая же появилась и в Омске: первым пунктом рабочей программы стало участие глав регионов в открытии биржи деловых контактов.
В ходе визита представители делегации Северо-Казахстанской области также посетили ряд омских предприятий, побывали в рыбоводческом хозяйстве ООО «Бородино», ОАО «Полиом», встретились со студентами Центра казахского языка и культуры при Межвузовском инновационном бизнес-инкубаторе.
Ряд важных проблем руководители областей и их заместители обсудили в формате «круглого стола». Некоторые из них, как, например, развитие туристического бизнеса, вполне решаемы собственными силами. Другие требуют выхода на межгосударственный уровень.
К их числу относится восстановление участка железной дороги между станциями Кызыл-Ту и Русская Поляна. Разговоры об этом ведутся давно, россияне весьма заинтересованы в упрощении доставки инертных материалов, добываемых на территории СКО. Североказахстанцы, заметил Ерик Султанов, уже получили полную поддержку инициативы.
Итогом визита стало подписание меморандумов, касающихся всех сторон приграничного сотрудничества. Важным практическим результатом должно стать также продвижение североказахстанской сельскохозяйственной продукции на омский рынок.

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