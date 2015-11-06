​Синергия союзного партнерства

Хотелось, чтобы наши усилия были направлены на интересные инвестиционные проекты, которые бы имели международную конкурентоспособность и способствовали успеху интеграции. Так обозначил председатель правления ЕАБР Дмитрий Панкин ключевую задачу банка в ходе Х Международной конференции Евразийского банка развития. Как мы уже сообщали, форум прошел в Москве и был посвящен вопросам евразийской экономической интеграции.

Форум ЕАБР стал традиционным, ежегодным событием, на котором не только констатируются перемены, происходящие в экономиках постсоветского и мирового пространства, но и идет поиск ответов на текущие вызовы. Повестка дня конференций ЕАБР всегда вплотную приближена, если не сказать «списана», с повестки дня реальной экономики. Что и делает дискуссии ценными для практики и практиков – экономистов, руководителей бизнеса, глав министерств и ведомств экономического блока стран – партнеров по ЕАЭС. Нынче спикеры форума заостряли внимание на необходимости углубленной и продуманной интеграции, на взвешенных решениях и шагах, на соблюдении паритета нацио­нальных интересов при реализации интеграционных проектов.

– В текущих экономических условиях вопрос интеграционных процессов приобретает особую остроту, – считает Дмитрий Панкин. – Мы видим, что образуется тихоокеанское партнерство, терпит взлеты и падения европейская интеграция, на активные позиции выходит Китай. В подобных экономических и геополитических условиях отдельной стране сложно находиться вне какого-либо интеграционного альянса. Поэтому вопрос развития и процветания наших стран будет решаться в зависимости от того, как мы сможем адаптироваться к процессам, происходящим вокруг нас.

Этот посыл нашел отражение и в дискуссиях форума. Эксперты всесторонне рассматривали перспективы роста экономик государств ЕАЭС; роль и место союза в глобальном мире; вопросы координации валютно-финансовых политик; инфраструктурное развитие. На межстрановом парт­нерстве акцентировал внимание заместитель министра по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, открывая секцию «Возможности промышленной кооперации в преодолении сырьевой направленности экспорта ЕАЭС». Причем разгоревшаяся дискуссия смогла вобрать в себя практически все аспекты многогранного парт­нерства государств союза. Как точно заметил модератор секции А. Рау, можно говорить о многом в экономическом сотрудничестве наших стран, но в конечном итоге все переходит в сферу материального производства, и все должно воплотиться в конкретном продукте. Он напомнил, что в развитие союзного договора Совет глав правительств утвердил основные направления промышленного сотрудничества. Собственно говоря, развитие промышленного производства и есть ключевая повестка реальной экономики стран – участниц ЕАЭС.

– Мы должны говорить об экспорте нашей продукции на третьи рынки, но прежде всего надо проанализировать и сказать, что мы можем вместе освоить, – отметил Альберт Рау. – За период становления ЕАЭС сложилась практика партнерства, сегодня главное – выработать механизмы реализации интеграционных задач. Пока немного таких механизмов, которые могут ускорить промышленное сотрудничество. Правительство Казахстана обозначило свою позицию: понятно, что мы можем производить, но нужно понимать, что мы можем производить все вместе. Мы считаем также, что ЕАБР в нынешней ситуации – это институт № 1­ для целей промышленной интеграции. Это подтвердил и глава правления банка Дмитрий Панкин, который заявил, что ЕАБР – это институт, который должен развивать интеграционные проекты, способные дать синергетический эффект.

На форуме отмечался и прогресс в построении самого ЕАЭС. Мы движемся от выработки, принятия евразийских правил к глубокому интеграционному объединению, обозначил нынешнюю позицию союза Сергей Сидорский, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

– У нас были другие видения развития союза и другие реалии, когда мы планировали развитие ЕАЭС. Сейчас все ждут активного движения, показателей, но надо понимать, что пока еще не преодолен мировой экономический кризис, – говорит он, оценивая темпы интеграции. – Но даже в этих условиях главы государств ставят задачи по выводу экономик на более высокие уровни инновационного развития. Эти амбициозные задачи отвечают ожиданиям населения. Поэтому для нас важны согласованные подходы и действия в ключевых секторах экономики союза. И до 2025 года необходимо наработать соглашения, которые бы стали крепкой основой нашего экономического союза.

Эксперты не ретушировали проблемы. В частности, господин Сидорский акцентировался на проблеме низкой добавленной стоимости продукции в производственных цепочках.

– Мы мало производим высокотехнологичной продукции, – напомнил он. – Основные статьи экспорта – продукция с низким уровнем переработки. Поэтому перед нами стоят задачи перехода от экономики спроса, базирующегося на высоких ценах на нефть, к экономике предложения. При этом инвестиции в новые технологии, новые производства генерируют продукцию, способную потеснить импорт и получить новые ниши на мировом рынке. Поэтому актуален вопрос глубокой диверсификации действующих производств, способных заменить импорт и увеличить долю продукции, в том числе ориентированной на экспорт.

На конференции возникла дискуссия и о торговых войнах, которые эксперты предлагают все-таки называть процессом координации. Говорилось и об интеграции в сфере услуг. В частности, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Сулейменов напомнил, что по 43 секторам услуг рынок работает с начала 2015 года. А по более сложным и зарегулированным секторам будут строиться планы либерализации, на основании которых они будут переводиться в состояние единого рынка. Так, принято решение дополнительно по 20 секторам, которые добавят еще 10% в торговлю услугами в формате единого рынка. Иными словами, отмечали эксперты, вопросы, проблемы есть. Но они решаемы, и самое главное – у участников ЕАЭС есть стремление их решать.

Под занавес форума я попросила Дмитрия Панкина ответить на вопрос о том, сможет ли союз выработать эффективный механизм притирки нацио­нальных интересов к интеграционным процессам?

– Универсальных рецептов нет. Есть только искусство договариваться и идти на взаимные компромиссы, – ответил Дмитрий Владимирович. – Нужно также делать выводы из опыта ЕС: не увлекаться искусственным расширением. Надо сто раз подумать, когда будет рассматриваться очередная заявка о вступлении. И критерий здесь прост: важно, чтобы экономики были сопоставимы и нам бы удалось достичь синхронизации финансовой, денежно-кредитной и других экономических политик.

– Казахстан в числе лидеров по привлечению финансирования от банка ЕАБР в свои проекты. Не планируется ли менять лимиты?

– На Казахстан приходится до 40% нашего портфеля. И хорошо, что у банка нет жестких целевых лимитов. Нам важно, чтобы был хороший проект, носил интеграционный характер и реализовывался в интересах наших стран. Потому что сейчас для нас ключевой фокус – интеграция.