Синергия цивилизации для смены парадигмы Статьи 894 Кира ИВАНОВА

Человек настойчиво создавал и получил горизонтальную глобальную экономику, а теперь стоит задача расширить ее «вертикальный тренд», чтобы мир-принтер напечатал новую экономику ­3D-формата. Пока человек стеснительно топчется у рубежа новой технологической эры, запуская в квантовое будущее первопроходцев-мыслителей, вспомним, с чего начинались выставки достижений техники и технологий. Как ярмарка человеческого вдохновения и мысли, как платформа для выражения исторического опыта, обмена инновацион­ными идеями такие выставки давали возможность ознакомления с экономическими, научными, технологическими и культурными достижениями всего мира.



Первой всемирной была международная промышленная выставка в Лондоне в 1851 году, и называлась она Великой выставкой изделий промышленности всех наций. В названии и девизе – «Пусть все народы работают совместно над великим делом совершенствования человечества» – была заложена идея равноценности достижений для всей человеческой цивилизации.

Свою идею несла каждая из последующих, например, проведенная в 1939 году в Нью-Йорке выставка имела слоган «Миру завтрашнего дня»; Брюссельская в 1958 году – «Человек и прогресс»; в Монреале в 1967 году задумались над тем, что планета принадлежит всем людям, и выдвинули девиз «Земля людей». В Осаке (1970 год) приняли слоган «Прогресс и гармония для человечества»; в Сарагосе (2008 год) – «Вода и устойчивое развитие»; в Шанхае (2010 год) – «Лучше город – лучше жизнь». Перечислено лишь несколько девизов, но так получается, что каждая из этих мыслей, поставленных во главу угла, обозначала некий рубеж. Международные выставки становились витриной перемен и ширили новую парадигму.



Напомним: 1 мая 1851 года – Лондон. Построен Хрустальный дворец в Гайд-парке. Среди экспонатов – локомотивы, сельскохозяйственные машины, паровые двигатели для океанских судов. В 1876 году в Филадельфии публика увидела телефон Александра Белла, печатную машинку Remington и кетчуп Heinz. Та ярмарка, устроенная в честь столетия США, носила название «Лошадиная сила», и самым важным экспонатом на ней оказался паровой двигатель мощностью в 1 500 лошадиных сил. Он казался вершиной технологических возможностей человечества. Пришел 1878 год, и в Париже были выставлены наивысшие, как казалось, дос­тижения – мегафоны и фонографы. 1893 год, Чикаго – неоновые лампы. А символом всех ЭКСПО XIX века стала Эйфелева башня. Век XX, 1900 год, Париж – первый звуковой фильм. 1939 год, Нью-Йорк – показаны цветная фотография и нейлон. ЭКСПО-1958, известная как Всемирная выставка в Брюсселе, стала первым крупнейшим форумом достижений человечества после Второй мировой войны. В Брюсселе люди впервые увидели спутник, макеты атомной электростанции, новые двигатели и предшественников будущих компьютеров. В Осаке в 1970 году ученые представили электронный микроскоп 500 000-кратного усиления и модели поезда с электромагнитной подушкой, способной развивать скорость до 500 км⁄ч, полномасштабный ядерный реакторный макет, макеты многочис­ленных космических кораблей США и СССР, а также гигантских роботов…



Пришло новое время. ЭКСПО-2017­ в Астане транслирует емкую мысль – «Энергия будущего» и побуждает человеческую цивилизацию задумываться о смысловом наполнении видов жизнедеятельности. Это «зеленая» энергетика, современная незашоренная наука и технологические открытия, сделанные талантливыми людьми.

Человек на Земле множится, множатся его инженерные творения, растет производство и потребление. Мировой экономике нужен рост, цивилизации же необходимы сохраненные невозобновляемые ресурсы планеты. Самая же большая угроза исходит от сферы энергетики в ее нынешнем виде. Что даст энергетика альтернативная, самую мощную волну которой международные эксперты прогнозируют примерно в 2020 году? Все просто: 30% всей энергии будет поступать от возобновляемых источников – ветра, солнца, биомассы. Человек будет способен сохранить треть даров планеты.

Как видим, цивилизация, поставив себе задачу собственной целостности и сохранности Земли, сменила парадигму прежних выставок с демонстрации промышленных достижений на переход к системе возобновляемых энергетических ресурсов. Таким образом, ЭКСПО-2017­ становится точкой отсчета нового технологического этапа, она покажет самые «зеленые», более технологичные идеи в сфере энергетики.



А осуществив идею Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, озвученную им в прошлом году на Генассамблее ООН, – по окончании ЭКСПО-2017 в Астане создать на ее базе мировой хаб по продвижению «зеленых» технологий – человечество обретет синергетическую способность к новому рывку в благополучное будущее.

