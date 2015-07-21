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Синергия устремлений
Асхат КУЗЕКОВ, депутат Сената Парламента РК
ВТО можно назвать своего рода сводом международных торговых договоров, который регулирует права и обязательства правительств государств-участников в сфере международной торговли товарами и услугами. На долю государств, которых объединяет ВТО, приходится 95% мирового товарооборота. В 1996 году Казахстан, официально подав заявление о вступлении в ВТО, получил статус страны-наблюдателя. Была создана Рабочая группа, в состав которой вошли 50 стран – членов ВТО, – все основные торговые партнеры Казахстана. Нужно отметить, что 90% торговли нашей страны приходится на страны – члены ВТО.
Процедура присоединения к ВТО, сформированная в течение почти 70 лет работы ГААТТ/;ВТО, представляет собой многоплановый и поэтапный процесс. Как показывает опыт стран-претендентов, этот процесс в среднем занимал 5–7 лет в конце прошлого века, но с учетом того, что в последние годы ужесточились требования, выставляемые странами ВТО в качестве обязательств для претендентов, срок прохождения процедуры присоединения увеличился. Одним из главных условием принятия в ВТО является приведение национального законодательства и документов, регулирующих внешнеэкономическую деятельность страны-претендента в соответствие с положениями и требованиями организации.
22 июня 2015 года Рабочей группой пакет документов по вступлению в ВТО был одобрен, то есть после исполнения формальных процедур Казахстан станет полноправным членом ВТО.
В Обращении к народу Казахстана в связи с завершением переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию Глава государства отметил, что переговоры шли в течение 19 лет. Все это время наше Правительство и эксперты напряженно трудились, отстаивая выгодные для нас условия. Мы согласовали позиции по самым чувствительным для нашей экономики вопросам.
Одним из примеров, как отстаивались наши интересы, являются меры внутренней поддержки и объемы субсидирования сельского хозяйства, которые для нашей страны не должны превышать 5% от валовой стоимости сельхозпродукции. В результате продолжительных переговоров наши представители отстояли возможность предоставления субсидий в объемах 8,5%. Среди стран, которые не являются наименее развитыми странами, такой возможности добились только Китай (вступивший в ВТО в 2001 году) и Казахстан. Наименее развитые страны автоматически имеют право на объемы субсидий сельскохозяйственной отрасли в размере 10% от валовой сельхозпродукции. Из стран СНГ такое право получил только Таджикистан.
Также необходимо отметить роль казахстанских экспертов в проведении двусторонних переговоров с 15 странами – членами ВТО по условиям доступа иностранных поставщиков услуг на рынки финансовых, телекоммуникационных, транспортных, строительных и других видов услуг. В результате сформирован и одобрен сводный перечень обязательств в секторе услуг, в котором отражены наи­более либеральные условия из тех, которые были оговорены в ходе двусторонних переговоров.
Поистине, как подчеркнул Глава государства, вступление в ВТО – это победа всего Казахстана, признание его неотъемлемой частью глобальной экономической системы. Символично, что двери организации распахнулись перед нашей страной в тот момент, когда мы начинаем претворять в жизнь пять народных реформ. Стандарты работы ВТО совпадают с духом этих реформ – прозрачностью, эффективностью, конкурентоспособностью. В рамках 100 конкретных шагов для реализации пяти институциональных реформ были сформированы рабочие группы с участием экспертов соответствующих министерств и ведомств, парламентариев и общественных институтов. Проведена большая работа по созданию законодательной, структурной, функциональной основы для реализации пяти нацио­нальных реформ.
Таким образом, к началу очередной сессии Парламента будет подготовлен весь основной пакет нормативно-правовых актов, который будет принят до конца календарного года, наряду с ратификацией пакета документов, утвержденных Генеральным советом ВТО.
Вступление в ВТО и пять президентских реформ совпали во времени. И это не случайность, это следствие планомерного, настойчивого, неуклонного движения суверенного Казахстана к главной стратегической цели, определенной Елбасы Нурсултаном Назарбаевым по вхождению в 30 высокоразвитых стран мира. И именно эти два исторических события, вызвав синергетический эффект, дадут возможность казахстанской экономике успешно и в сжатые сроки перейти на рельсы стандартов ОЭСР, тем самым модернизировав общество, создав высококонкурентную обрабатывающую промышленность, экологически чистую продукцию агропромышленного комплекса, высокотехнологическую систему подготовки специалистов всех уровней.
И это наше реальное будущее, которое уже сегодня четко про­сматривается.

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