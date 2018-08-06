Сингапур и Южная Корея предоставляют казахстанцам образовательные гранты

Общество
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Технический вуз Южной Кореи (UNIST) и Национальный университет Сингапура предоставляют гранты для обучения иностранных студентов. Об этом сообщается на сайте Международной стипендии Президента РК "Болашак", передает Kazpravda.kz.

Южнокорейский университет UNIST был основан в 2007 году в ответ на растущий спрос на высшее образование в корейской промышленной столице г. Ульсан, где сгруппированы заводы всемирно известных автомобильных (Hyundai Motor), судостроительных (Hyundai Heavy Industries), нефтехимических (SK Energy) концернов. Университет входит в топ-10 лучших вузов в техническом направлении Южной Кореи. В состав UNIST входят 9 научно-технических школ, бизнес-школа и отдел общих исследований (DGS). Кроме того, существует несколько специализированных высших профессиональных школ и исследовательских центров. 100% курсов в UNIST преподаются на английском языке.

Университет предоставляет стипендии для иностранных студентов: бесплатное обучение, ежемесячная стипендия (300$ – для бакалавров, 750$ – для магистров, 1000$ – для докторантов), медицинское страхование.

С 1 августа открыт прием документов на весенний и осенний семестр 2019 года. Кандидаты должны пройти онлайн-регистрацию и отправить документы по почте.

Онлайн-регистрация: с 1 августа по 24 августа 2018 года. Прием документов: с 1 августа по 24 августа 2018 года (по почте либо нарочно). Объявление результатов: 4 декабря 2018 года, возможно проведение интервью.

Требуемые документы указаны на сайте. Формы заявок, рекомендательных писем и эссе можно скачать здесь.

Внимания заслуживает и сингапурское образование, которое отличается высоким качеством и сравнительно низкой стоимостью обучения. Поэтому образовательные учреждения Сингапура привлекательны для иностранных студентов. Стипендия включает: оплату за обучение, стипендию в размере $1466 в месяц до прохождения квалификационного экзамена и дополнительно $366 при прохождении квалификационного экзамена.

Документы принимаются до 14 сентября 2018 года.

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