Сингапурский вектор

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Полина ФЕДОРОВА
Во встрече, состоявшейся в рамках торжественного мероприятия, посвященного первому выпуску ­Назарбаев Университета, также приняли участие руководители Министерства образования и науки, Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции.
Государственный секретарь отметила высокий уровень двусторонних отношений между странами и подчеркнула, что большое значение в укреплении дружеских контактов сыграл основатель сингапурской государственности Ли Куан Ю. В частности, на постоянной основе на различном уровне происходит обмен делегациями. Стратегическим международным партнером Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета является Школа государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура.
Г. Абдыкаликова проинформировала собеседников о ходе реализации выдвинутых Главой государства пяти институциональных реформ, одним из направлений которых является формирование современного, профессионального и автономного государственного аппарата, обеспечивающего качественную реализацию экономических программ и предоставление госуслуг. Государственный секретарь отметила, что Сингапур достиг больших успехов в данном направлении, и выразила готовность к более эффективному сотрудничеству в области подготовки кадров и отбора талант­ливой молодежи, ее дальнейшего обучения и продвижения, в том числе в рамках международной стипендии «Болашак».
Сингапурская делегация подробно остановилась на опыте своей страны по предотвращению коррупции, подтвержденном высокими позициями страны в рейтинге Индекса восприятия коррупции. Государственный секретарь отметила, что для Казахстана также интересен опыт Сингапура в области масштабной пропаганды антикоррупционных ценностей.
В завершение встречи Г. Абдыкаликова выразила уверенность в том, что взаимовыгодные партнерские отношения между Высшей школой государственной политики Назарбаев Университета и Школой государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура будут и дальше способствовать качественному развитию человеческого потенциала Казахстана.
Казахстан и Сингапур успешно сотрудничают в сфере подготовки государственных служащих. Такое мнение высказал в свою очередь Кишор Махбубани. Он подчеркнул, что их учебное заведение – единственная школа в Азии, являющаяся партнером Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета.
Его коллега – заместитель декана Школы государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура Эдуардо Арарал отметил основные направления развития сотрудничества наших стран в сфере образования. Во-первых, программа «Болашак» построена по сингапурской модели. Большинство казахстанских специалистов в области профессионально-технического образования обучались в Сингапуре. В прошлом году 30 руководителей казахстанских университетов прошли специализированный курс по вопросам придания автономного статуса отечественным вузам по опыту их страны.
По словам исполнительного директора Высшей школы государственной политики Назарбаев Университета Фатимы Жакыповой, сотрудничество с коллегами из Сингапура дает возможность продвигаться и в вопросах подготовки госслужащих в сфере антикоррупционного поведения.

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