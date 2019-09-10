​Синхронное подтверждение

Входящие в число «большой тройки» рейтинговых агентств S&P и Fitch подтвердили долгосрочные рейтинги Казахстана на уровне «ВВВ-» и «BBB» соответственно.

В своем комментарии S&P подчеркнуло, что стабильный прогноз по рейтингу отражает ожидания агентства на предмет того, что в ближайшие 2 года фискальные и внешнеэкономические показатели Казахстана останутся сильными.

«Мы также ожидаем того, что новый Президент Казахстана продолжит придерживаться принятого политического курса», – отмечают эксперты S&P.

При этом агентство указывает, что может повысить рейтинг страны, если зафиксирует «ощутимую передачу значительной части полномочий Кабинету министров и Парламенту Республики Казахстан по направлениям, предложенным в рамках конституционных изменений, принятых в марте 2017­года». S&P полагает, что это может способствовать повышению эффективности проводимой политики.

«Наша оценка эффективности государственной и денежно-кредитной политики может повыситься, например, вследствие значительного укреп­ления банковской системы, в том чис­ле дальнейшего повышения качества регуляторного надзора или снижения концентрации кредитных портфелей на отдельных заемщиках», – говорится также в сообщении S&P.

Агентство подчеркивает, что «с момента распада СССР политическая система Казахстана – одна из самых стабильных в регионе».

Fitch в свою очередь также отмечает, что у Казахстана стабильные показатели бюджета, однако при этом констатирует сохраняющуюся сырьевую зависимость экономики и более низкие показатели ВВП на душу населения, чем у других стран с рейтингами «BBB».

«Fitch ожидает небольшого профицита бюджета в размере 0,3% ВВП в 2019 году по сравнению с 2,6% в 2018 году, и он превратится в дефицит в 2020–2021 годах, что отражает более низкий прогноз цен на нефть и более экспансионистскую фискальную позицию в соответствии с приоритетами Правительства», – отмечает агентство.