Синкретизм пластики, музыки и слова Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Первое выступление первых цирковых артистов Казахстана прошло на манеже Саратовского цирка, рассказывает директор Казгосцирка, кавалер ордена «Құрмет» Даулет Дос­батыров.

– Первый стационарный цирк в Алматы построили спустя два года. Новое здание открыли 10 июня 1972 года к празднованию 125-летия Джамбула, и он получил название «Волшебная юрта», – продолжил Даулет Курмангалиевич. – Цирк стал серьезной базой зарождения нового, молодого казахского циркового коллектива с программой «Земля чудес», поставил которую известный цирковой режиссер, народный артист СССР Вилен Головко. А первую программу «Медео» – дебют наших артистов в Саратове – готовили под руководством заслуженного деятеля искусств России Георгия Перкуна.

За 45 лет казахское цирковое искусство достигло серьезных успехов. Сегодня в стране насчитывается 4 стационарных цирка в таких крупных городах, как Астана, Алматы, Караганда и Шымкент. Но сердцем современного циркового искусства Казахстана по праву называют цирк в Алматы. Казгосцирк в своем развитии достиг заслуженных высот, и в преддверии дня рождения его сплоченный коллектив надеется на получение статуса академического.

Уникальное здание Алматинского цирка – одного из важнейших центров циркового искусства страны – признано памятником истории и культуры. Здесь для артистов есть две манежные сценические площадки, 4 балетных зала и один спортивный. Плюс к этому Казгосцирк является практической базой Республиканского эстрадно-циркового колледжа им. Ж. Елебекова. Он также тесно сотрудничает с Казахской национальной академией искусств им. Т. Жургенова (КазНАИ), где в 2009 году открылась специализация «Режиссура цирка». Инициатором подготовки режиссеров цирка стал директор и художественный руководитель Алматинского цирка Даулет Досбатыров: в 2009-м он заведовал кафедрой сценической пластики. Идею молодого ученого поддержал тогдашний ректор КазНАИ Арыстанбек Мухамедиулы, сегодня он – министр культуры и спорта Казахстана. В нынешнем, 2015 году, по словам Д. Досбатырова, планируется набор в магистратуру по специальности «цирковое искусство». Таким образом, впервые в Казахстане появится возможность получения степени магистра циркового искусства.

– В штат Алматинского цирка недавно зачислили 27 артистов цирка – выпускников КазНАИ и Республиканского эстрадно-циркового колледжа, – сообщил Д. Досбатыров. – Для нашего коллектива важно всесторонне поддерживать молодых талантливых артистов, ведь за ними будущее казахского цирка.

Сам Даулет Досбатыров в 2013 году защитил докторскую диссертацию, и ему присудили степень доктора PhD по специальности «режиссура». Он уверен, что творчес­кая деятельность должна сочетаться с научной, и гордится, что Казахский цирк сегодня известен во всем мире. Только за последние 8 месяцев наградную копилку цирка пополнили Гран-при, две серебряные, две бронзовые медали и 8 специальных призов самых престижных международных фестивалей циркового искусства.

Сейчас артисты готовят юбилейную программу к празднованию 45-летия Казгосцирка, которое состоится 24 июля. Его гостями станут президенты и директора известных цирковых компаний мира. Миссия этого мероприятия – глобальное сотрудничество в сфере циркового искусства и культурный обмен. Для Казахского цирка, который активно развивается как самобытный культурный пласт национального искусства, это важно. Его престиж подтверждается наградами самых крупных международных фестивалей и конкурсов. Директор подчеркнул, что успехи национальных мастеров арены связаны с государственной поддержкой циркового искусства, как одного из важных жанров культуры современного Казахстана.

Алматинский цирк многого достиг, остается ему пожелать дальнейшего процветания. Например, новейшего музыкального и светового оборудования, от которых во многом зависит успех представлений. В Алматы, к сожалению, все еще используют оборудование советских времен. Отрадно отметить, что акимат города оказывает цирку всестороннюю поддержку, например, в ближайших планах частичный ремонт кровли и входной группы здания.

Даулет Досбатыров уверен, что директор цирка в первую очередь должен быть менеджером и хозяйственником. И при этом продолжать оставаться творческой личностью. Поэтому после рабочего дня он занимается любимой воздушной гимнастикой, акробатикой и режиссурой. Ведь цирк, по его убеждению, – это чрезвычайно интересное синтетическое искусство, эстетика которого базируется на театрализации цирка, современной режиссуре, оригинальности трюков, слиянии балета, музыки и слова. И еще он уверен, что цирковое искусство – это один из самых честных и популярных видов искусства.



