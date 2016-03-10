Синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Общество
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Жания Уранкаева
Фото с сайта info-tses.kz
По прогнозам казахстанских синоптиков в период с 10 по 12 марта на смену холодам придет тепло, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет". 

В настоящее время обширный антициклон пока продолжает оказывать влияние на погоду северных, центральных и восточных областей Казахстана, с чем связана морозная и без осадков погода.

"12 марта с отступлением антициклона на юг Сибири температура повысится. А над западными областями располагается циклон, с которым в предстоящие трое суток местами сохранятся осадки, преимущественно дождь, туман и гололед. На южные области Казахстана будут смещаться теплые атмосферные фронты, связанные с западным циклоном, поэтому и здесь ожидаются осадки, преимущественно дождь, в горах мокрый снег", – говорится в распространенном сообщении синоптиков. 

В Астане завтра, 11 марта, переменная облачность, без осадков, ночью -8...-10, днем 0...+2, повышенный восточный ветер с порывами до 9–14 м/с. В субботу, 12 марта, также переменная облачность, без осадков, ночная температура воздуха -5...-7, днем +2...+4, повышенный юго-восточный ветер 9–14 м/с. 

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