Синоптики дали прогноз на последние дни осени

Осадки в виде дождя и снега, гололед и туман прогнозируют синоптики на завершающие дни осени, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет"
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"Циклон, находящийся над Средним Поволжьем, со скоростью 80 км в час, под активной фронтальной зоной, смещается в Западную Сибирь. Но связанные с ним атмосферные фронты будут очень быстро перемещаться через Казахстан и вызывать осадки.
С территории Восточной Европы уже 28 ноября на смену холодным атмосферным фронтам на западные области придет антициклон, который 30 ноября, в последний день календарной осени, достигнет восточных районов республики. По мере продвижения антициклона на восток осадки будут прекращаться, температура понижаться, но по-прежнему оставаться выше климатической нормы", – говорится в распространенном сообщении.
В субботу, 28 ноября, в Астане ожидается юго-западный ветер, от 9 до 20 м/с, температура воздуха ночью и днем будет 0 градусов, переменная облачность, утром и днем осадки, туман, гололед. В воскресенье, 29 ноября, ночью -8...- 10, днем -2...-4, ветер с порывами от 9–20 м/с, переменная облачность, ночью и утром временами снег, поземок.