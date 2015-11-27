Общество

Синоптики дали прогноз на последние дни осени

Жания Уранкаева
Осадки в виде дождя и снега, гололед и туман прогнозируют синоптики на завершающие дни осени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Циклон, находящийся над Средним Поволжьем, со скоростью 80 км в час, под активной фронтальной зоной, смещается в Западную Сибирь. Но связанные с ним атмосферные фронты будут очень быстро перемещаться через Казахстан и вызывать осадки.

С территории Восточной Европы уже 28 ноября на смену холодным атмосферным фронтам на западные области придет антициклон, который 30 ноября, в последний день календарной осени, достигнет восточных районов республики. По мере продвижения антициклона на восток осадки будут прекращаться, температура понижаться, но по-прежнему оставаться выше климатической нормы", – говорится в распространенном сообщении. 

В субботу, 28 ноября, в Астане ожидается юго-западный ветер, от 9 до 20 м/с, температура воздуха ночью и днем будет 0 градусов, переменная облачность, утром и днем осадки, туман, гололед. В воскресенье, 29 ноября, ночью -8...- 10, днем -2...-4, ветер с порывами от 9–20 м/с, переменная облачность, ночью и утром временами снег, поземок.

Популярное

Все
Сильный снегопад и метель ожидаются в Казахстане
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Токаев поздравил фермеров с итогами уборки урожая
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Новую Стратегию партнерства обсудил Смаилов с представителем АБР
Самолет упал на жилой дом в России
Как-то странно в двух пригородных поселках Семея – Восходе и Березовском – действует закон сообщающихся сосудов
Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек
Двух россиян избили в хостеле в Астане
Тревожный гул разбудил жителей Петропавловска – видео
16-летняя легкоатлетка принесла Казахстану второе золото чемпионата Азии
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Более полутонны драгоценных камней изъяли у ОПГ скупщиков в Казахстане
До отопительного кризиса недалеко
Токаев принял нового посла Казахстана в Великобритании
Подросток выстрелил в друга из ружья в ЗКО
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
День библиотекаря появился в Казахстане
Поступления бюджета на 2023 год составят 17,8 трлн тенге — Жамаубаев
Саягуль Каиргельдина возглавила Республиканский центр реабилитации "Бурабай"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на октябрь
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Женщину-юриста убили в Алматы
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами

Читайте также

Общество
Сильный снегопад и метель ожидаются в Казахстане
Общество
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден нача…
Общество
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Общество
ЦИК провел обучающий семинар для представителей предвыборны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]