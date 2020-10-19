Синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на 19 октября

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на понедельник, 19 октября, передает Kazpravda.kz
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По данным синоптиков, на большей части РК под влиянием антициклона ожидается погода без осадков, лишь на востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем на западе, северо-западе под влиянием ложбины циклона – дождь.
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Местами по РК ожидается туман, усиление ветра, на востоке ночью - гололед, - говорится в сообщении метеослужбы.
В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. Ночью в Восточно-Казахстанской, утром и днем в Акмолинской, днем в Жамбылской, Костанайской, Павлодарской областях прогнозируется усиление ветра местами 15-20 м/с.
В Акмолинской, Атырауской, ночью и утром Костанайской областях местами ожидаются туман. В Алматинской, Жамбылской областях ночью местами сохраняются заморозки 1 градус.