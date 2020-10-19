Синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на 19 октября

Общество
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Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на понедельник, 19 октября, передает Kazpravda.kz.

По данным синоптиков, на большей части РК под влиянием антициклона ожидается погода без осадков, лишь на востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем на западе, северо-западе под влиянием ложбины циклона – дождь.

"Местами по РК ожидается туман, усиление ветра, на востоке ночью - гололед, - говорится в сообщении метеослужбы.

В Северо-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с. Ночью в Восточно-Казахстанской, утром и днем в Акмолинской, днем в Жамбылской, Костанайской, Павлодарской областях прогнозируется усиление ветра местами 15-20 м/с.

В Акмолинской, Атырауской, ночью и утром Костанайской областях местами ожидаются туман. В Алматинской, Жамбылской областях ночью местами сохраняются заморозки 1 градус.

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