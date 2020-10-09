Синоптики дали прогноз погоды в Казахстане на 9 октября

Общество
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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на пятницу, 9 октября, передает Kazpravda.kz.

По данным синоптиков, большая часть Казахстана 9 октября будет находиться под влиянием антициклона, с которым ожидается постепенное прекращение осадков. Лишь на востоке, юго-востоке и в центре Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по РК прогнозируются туман, усиление ветра, гололед.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области днем местами - туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Карагандинской области местами прогнозируется усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – туман, гололед.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области ночью местами – туман. В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью и утром усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области ночью и утром местами будет туман. В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях ночью местами прогнозируются заморозки 1-5 градусов.

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