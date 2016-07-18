Общество
Синоптики дали прогноз погоды в РК на ближайшие дни
Жания Уранкаева
В период с 19 по 21 июля на большей территории Казахстана сохранится дождливая погода, передает Kazpravda.kz.

По сведениям синоптиков, центр высотного циклона в предстоящие трое суток сохранится над северо-восточными районами Казахстана.

"В большинстве областей республики в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром и градом. И лишь на западе и юге предполагается жаркая и без осадков погода с максимальной температурой местами до плюс 38–42 ºС", – говорится в распространенном сообщении метеорологов. 

В Астане завтра, 19 июля, будет переменная облачность, временами дождь, гроза, днем  +13...+15, ночью +22...+24, повышенный северо-западный ветер 9–14 м/с, днем возможен град. В среду, 20 июля, также ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град, ночная температура воздуха +13...+15, днем +22...+24, повышенный северо-восточный ветер 9–14 м/с. 

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