Общество
Синоптики объяснили причину теплой зимы в Казахстане
Меруерт Нургазинова
В конце декабря в Казахстане наблюдается потепление, передает Kazpravda.kz. Синоптики объяснили причину зимней аномалии.

"Причиной теплой погоды в Казахстане являются частые циклоны, обладающие большим запасом влаги и тепла с районов Атлантики. В ближайшие дни на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, метель, гололед, усиление ветра - 15–20 м/с и туманы", – сообщила корреспонденту интернет-редакции начальник управления краткосрочных прогнозов погоды РГП "Казгидромет" Ардак Кальменова. 

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Кроме того, синоптики сообщили, чего ждать от погоды в ближайшие три дня. 

Так, ночная температура на Западе в эти дни составит ночью - 5º +5º, днем 0º -5º. На севере, востоке и центре: ночью 0º -10º , днем 0º +5º, местами -5º. На юге ночью -5º +5º, днем +2º +12º.

В Астане ожидаются временами осадки, гололед, днем порывы ветра 15–20 м/с. В ближайшие три дня ночная температура составит 0º -2º, днем 0º.

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В настоящий момент, в столице, после выпадения обильных осадков, привлекается снегоуборочная техника и рабочие, которые трудятся в две смены.
Ранее в акимате Астаны сообщали, что 1124 единицы коммунальной техники задействованы в уборке города, среди них 432 самосвала, 127 тротуароуборочных машин, 189 погрузчиков и др. По состоянию на 23 декабря на снежные свалки города с начала года вывезено 561 171 куб. м снега, было посыпано 12 631 куб. м песко-соляной смеси.

Ранее сообщалось, что в третьей декаде декабря – январе 2016 года ожидается усиление морозов на юге, юго-востоке, западе Казахстана до - 27º- 37º. Местами на западе до - 42º. На востоке и в центре до - 36º - 46 º. Февраль будет характеризоваться умеренными снегопадами и сильными ветрами, чередующимися с морозами.

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Между тем в столице соседнего государства – Москве также началось потепление. А в некоторых районах города зацвела верба. При этом синоптики предупреждают: несмотря на потепление, погода представляет опасность для жителей столицы. В городе объявлен "оранжевый" уровень опасности. Причина – ветер, порывы которого могут достигать 12–17 м/с. Эксперты не исключают возникновения стихийных бедствий.

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