Синоптики рассказали о кратковременном похолодании в ближайшие дни

Общество
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Иллюстрация ©Kazpravda.kz
Кратковременное похолодание ожидается на западе Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"С антициклоном, переместившимся с европейской части России, в период с 1 по 3 сентября в большинстве областей ожидается умеренно теплая и без осадков погода. Исключение составят западные области республики, на которые уже в ближайшие сутки с Поволжья сместятся холодный атмосферный фронт и дожди с грозами. Но похолодание будет кратковременным, и с перемещением фронта на восток здесь опять потеплеет", – сообщили синоптики.

Между тем теплая погода в республике продлится до дня осеннего равноденствия. В этом году оно приходится на 22 сентября.

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