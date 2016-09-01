Синоптики рассказали о кратковременном похолодании в ближайшие дни

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Кратковременное похолодание ожидается на западе Казахстана, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"С антициклоном, переместившимся с европейской части России, в период с 1 по 3 сентября в большинстве областей ожидается умеренно теплая и без осадков погода. Исключение составят западные области республики, на которые уже в ближайшие сутки с Поволжья сместятся холодный атмосферный фронт и дожди с грозами. Но похолодание будет кратковременным, и с перемещением фронта на восток здесь опять потеплеет", – сообщили синоптики.
Между тем теплая погода в республике продлится до дня осеннего равноденствия. В этом году оно приходится на 22 сентября.