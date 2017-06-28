Общество
Синоптики рассказали о погоде на конец июня в Казахстане
Синоптики рассказали, какой будет погода с 29 июня по 1 июля, передает Kazpravda.kz.

"В предстоящие трое суток кратковременные грозовые дожди по-прежнему ожидаются в отдельных районах Казахстана, температура воздуха предполагается близкой к средним многолетним значениям. Лишь на юге республики будет жарко, максимальная температура повысится до плюс +33...+38, местами 40 градусов", – сообщили в РГП "Казгидромет".

В Астане в ближайшие три дня – переменная облачность, возможны осадки. Ветер юго-западный, северо-западный 9–14 м/с. Температура ночью опустится к 1 июля с +16...+18 °С до +13...+15 °С, а днем – с +31...+33 °С до +23...+25 °С.

В Алматы так же ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, не исключена гроза. Ветер 0–5 м/с. Ночью столбики термометра не опустятся ниже +15...+17 °С, днем будет жарко +30...+32 °С.

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