Общество
Синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные
Жания Уранкаева
В период с 23 по 25 июля на большей территории республики ожидается дождливая погода, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".  

По данным метеорологов, циклоны над восточной и западной половинами Казахстана связаны между собой системой атмосферных фронтов, что и скажется на погоде в ближайшие дни. 

"В выходные дни по-прежнему в большинстве областей страны сохранится неустойчивая погода с дождями, грозами, местами градом и сильным порывистым ветром, 15–23 м/с, в горах Заилийского Алатау в предстоящие сутки дожди будут сильные", – говорится в распространенной информации. 

Отметим, что в западных областях ожидается ослабление жары под влиянием циклона, смещающегося с европейской территории России, с которым уже ночью прошли дожди, и они сохранятся в ближайшие трое суток.

В Астане завтра, 23 июля, будет переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град, ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов, повышенный северо-восточный ветер, 9–14 м/с. В воскресенье, 24 июля, ожидается переменная облачность, временами дождь, гроза, ночная температура воздуха +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов, повышенный северо-западный ветер, 9–14 м/с. 

Напомним, ранее в Алматинской области на 22 июля было объявлено штормовое предупреждение. 

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