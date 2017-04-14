Синоптики рассказали о погоде на выходные дни

С 15 по 17 апреля в большинстве регионов страны ожидается дождливая погода, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"Один за другим на Казахстан смещаются циклоны из Европейской части России и Средиземного моря. Поэтому в выходные дни в большинстве областей ожидается неустойчивая погода с частыми дождями, порывистым ветром, местами очень сильным. В связи с поступлением воздушных масс с юго-запада и запада, температура воздуха, хотя и понизится, но сохранится выше климатической нормы на 2-5ºС", – сообщили синоптики.
В Астане завтра, 15 апреля, ожидается переменная облачность, дождь, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью понизится до +1...+3°С, днем – +14...+16°С.
В воскресенье и понедельник так же облачно, временами дождь, направление ветра сменится с юго-западного на северо-западный. При этом его скорость не снизится. В связи с чем в столице объявлено штормовое предупреждение
. Температура в ночь на 17 апреля опустится до 0°С, днем ожидается в пределах +8...+10°С.
В Алматы: переменная облачность, временами дождь, ветер 0-5 м/с. Температура ночью +4...+6°С, днем +20+22°С.