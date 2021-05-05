Общество
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 5 мая
Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на среду, 5 мая, передает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, 5 мая на большей части территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. Лишь на севере и востоке под влиянием антициклона сохранится погода без осадков.

"Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, на юге и западе – пыльная буря, на юго-востоке возможен град", - отметили синоптики.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидается град, местами усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Туркестанской, днем в Атырауской, Мангыстауской областях местами прогнозируется пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром в Мангыстауской области – туман.

В Западно-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром в Кызылординской, днем в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью и утром – туман.

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