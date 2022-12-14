Синтез мелодий, стилей, традиций

Концерт музыкального коллектива с богатой историей состоялся в Центральном концертном зале Qazaqstan. Гастрольное выступление организовано Казахской государственной филармонией им. Жамбыла совместно с Государственной концертной организацией «Қазақконцерт» им. Р. Баглановой при поддерж­ке Министерства культуры и спорта.

В концерте приняли участие ведущий скрипач Европы, профессор Высшей музыкальной школы Katarina Gurska в Мадриде, наш соотечественник Ержан Кулибаев, а также самый популярный этнофольклорный ансамбль Казах­стана Turan, который сегодня представляет миру национальное музыкальное искусство нашего народа.

– Этот концерт – демонстрация творческого потенциала уникального по своему звучанию коллектива. Я рад, что меня пригласили. Большая честь играть с таким оркест­ром, к тому же один из моих любимых концертов, где полноценно показаны возможности скрипки, – отметил Ержан Кулибаев.

Концерт прошел под управлением художественного руководителя и главного дирижера ГАСО им. Т. Абдрашева – Каната Омарова.

– Гастроли разовые, целенаправленно с этой грандиозной насыщенной программой мы приехали именно в Астану. Здесь есть мировые шедевры и новое произведение нашего композитора Актоты Раимкуловой – «Дала сыры». Репетиции были очень плодотворными, огромное удовольствие я получил от работы с Ержаном Кулибаевым, – рассказал Канат Омаров. – С ансамблем Turan я уже давно сотрудничаю, начиная со студенческих лет в консерватории. С этими «мощными» ребятами мы объездили много стран, их везде прекрасно принимают: и в Европе, и в Америке, и в Казахстане.

Вниманию столичных слушателей были представлены шедевры классической музыки: Концерт для скрипки с оркестром ре минор Я. Сибелиуса, Симфония № 2 С. Рахманинова и симфоническая поэма Актоты Раимкуловой «Дала сыры», в которой звучание органа, скрипки, флейты и других классических инструментов соответствовали звучанию домбры, дауылпаза, жетігена, қобыза, сыбызғы. Вместе с ансамблем Turan симфонический оркестр исполнил произведение, представляющее историю казахской степи, философию мужества и величия, терпения и мудрости. Синтез двух разных коллективов и направлений произвел невероятное впечатление на слушателей.

К слову, международная премье­ра симфонической поэмы «Дала сыры» состоялась в Германии со студенческим оркестром Консерватории им. Курмангазы. Поэма была исполнена и в России – в Мариинском театре и в Большом зале Московской государственной консерватории, где получила высокую оценку публики.