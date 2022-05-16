Синяя дорожная разметка впервые появилась в Нур-Султане

В столице Казахстана собираются применять разметку синего цвета. Как сообщили в ТОО «Парковочное пространство Астаны», так будут выделены зоны платных парковок. В качестве эксперимента разметку уже нанесли на бульваре Нуржол, сообщает Kazpravda.kz.

В пресс-службе компании «Парковочное пространство Астаны» пояснили, что нововведение предусмотрено для удобства водителей. Синяя разметка поможет водителям лучше и быстрее определять границы платного парковочного пространства. Подобная практика уже несколько лет применяется в крупных мегаполисах (Москва, Санкт-Петербург). В Казахстане впервые появится дорожная разметка синего цвета. Пилотный проект сейчас стартует в столице на бульваре Нуржол.

Яркие синии линии должны выделять оплачиваемую зону и привлекать внимание водителей. Если нововведение получит одобрение городских властей, в будущем все платные парковочные зоны столицы будут выделены синей дорожной разметкой,

сообщили в ТОО «Парковочное пространство Астаны».

Напомним, что первые платные парковки были запущены столице в январе 2018 года. Важно отметить, что основной задачей реализации проекта платных парковок является обеспечение транспортной разгрузки на улично-дорожных сетях.

Режим работы платных парковок: в будние дни с 8:00 до 20:00. Согласно правилам, оплату необходимо произвести в первые 30 минут. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.

Дополнительная информация о правилах, льготах, способах оплаты, а также ответы на частые вопросы размещены на сайте astanapark.kz.