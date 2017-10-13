​Синяя метка

Специальные яркие стикеры наклеили на служебные автомобили 13 акимов городов и районов Павлодарской области. Теперь машины выделяются из общей массы не только своими госномерами, но и бросающимися в глаза синими наклейками. На них есть информация о том, к какому подразделению относится автомобиль и на какой номер можно сообщить, если вы заметили, что машину используют в личных целях.

Эта акция, направленная на поддержку гражданских инициа­тив в вопросах борьбы с бытовой коррупцией, организована республиканским общественным объединением «Первый антикоррупционный медиа-центр», а поддержали ее Агентство Республики Казах­стан по делам государственной службы и противодействию коррупции и областные акиматы, в том числе в Павлодарском Прииртышье.

В Павлодаре пионерами стали именно автомобили глав районов и городов, которые приехали в областной центр для участия в Совете по этике. На мероприя­тии выступил и заместитель председателя АДГСПК Алик Шпекбаев:

– Служебный транспорт должен использоваться только для служебных целей. Кроме того, можно вообще подумать о том, действительно ли тем или иным чиновникам нужны автомобили на работе. Это как раз та самая экономия административных расходов, которую можно направить на поощрение хорошо работающего персонала, – отметил замглавы агентства.

Между тем в социальных сетях по-прежнему нередко мелькают ролики, героями которых становятся региональные чиновники на служебных авто: кто-то привез ребенка в школу или детский сад, а где-то машину с определенным номером заметили припаркованной возле салона красоты, видели «авто акима» и вовсе поздним вечером, когда техника давно должна стоять в гараже. Конечно, такая информация не всегда остается достоянием общественности, периодически правоохранительные органы отчитываются о том, что провели рейды, нацеленные именно на нарушителей дисциплины. Последний раз этим летом руководитель управления профилактики коррупции областного департамента АДГСПК Ардак Балгожин рассказывал журналистам о нескольких фактах. Например, в час ночи в Павлодаре участники рейда остановили «Тойоту», принадлежащую ТОО «Коммунсервис акимата Павлодарского района», и в салоне машины, кроме водителя, были двое пассажиров: одного из них водитель представил как друга механика ТОО, а второго и вовсе не смог назвать. В один из летних воскресных дней около 18.40 на автодороге Павлодар – Семей остановили «Ладу» отдела ветеринарии Лебяжинского района. Участники рейда фиксировали и факты грубого нарушения госслужащими Правил дорожного движения.

Но чтобы такая работа не ограничивалась рейдами, а общест­венная инициатива – разговорами на кухне, и была запущена акция с наклейками. Ведь можно не только позвонить на телефон доверия 14-24, но и отправить фото или видео на WhatsApp – 8-705-165-12-57. Впрочем, эта акция станет не только проявлением общественного порицания, но и способом воспитания чиновников, которые все-таки должны понимать – о нарушении ими закона о госслужбе могут сообщить в компетентные органы в любой момент, и ничего доказывать уже не придется – свидетели вокруг нас.