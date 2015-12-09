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Сирийская армия взяла город Хомс
Сирийская армия заняла город Хомс, расположенный в 160 километрах от столицы Сирии Дамаска. Силы антиасадовской оппозиции покидают город. Таким стал итог переговоров между повстанцами и сирийским правительством, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.

Ранее стороны договорились о перемирии и переходе города, в котором вспыхнули первые протестные акции около четырех лет назад, под контроль правительственных сил.

"Группировки сил оппозиции закрепятся в северных районах Идлиба, которые остаются под контролем Сирийской Свободной Армии. Стратегически важный город на севере Латакии – Сальма, от которого открывается дорога как к Идлибу, так и к турецкой границе, перешел под контроль сирийской армии 30 ноября", – говорится в сообщении.

По словам представителей командования армии Сирийской Арабской Республики, если до начала активных боевых действий в этом районе находилось около 10 тысяч боевиков, то сейчас осталось не более двух, а остальные были убиты или отступили.

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