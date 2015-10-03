Сирийская оппозиция намерена просить Астану выступить посредником в решении кризиса
Представители сирийской оппозиции по итогам переговоров в Астане намерены обратиться к руководству Казахстана с просьбой выступить посредником в процессе урегулировании кризиса в Сирии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
В Астане проходит очередной раунд консультаций по урегулированию ситуации в Сирии. В них принимают участие более 50 представителей нескольких сирийских оппозиционных движений.
Об этом журналистам сообщил 3 октября участник встречи – Махмуд Аль-Афанди.
"По итогам "Астана-2" будет направлено обращение к Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву с просьбой стать посредником в политическом решении сирийского кризиса", – сказал он в кулуарах встречи.
Он также заявил о намерении представителей сирийской оппозиции провести очередные консультации в Астане до конца текущего года. "Вероятность проведения (встречи – Прим. ТАСС) – 90%", – сказал он. В то же время Махмуд Аль-Афанди отметил, что решающим фактором будет желание казахстанской стороны предоставить площадку для переговоров.