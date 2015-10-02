Политика
Сирийская оппозиция поблагодарила РК за решимость принимать беженцев
Ксения Воронина
Предоставляя площадку для переговоров, Казахстан вносит свой вклад в решение сирийского кризиса мирным путем. Такое мнение высказал участник проходящих в Астане переговоров сирийской оппозиции доктор Радван Бадини, передает Kazpravda.kz.

"Эта встреча проходит при участии казахстанского Правительства. Мы выражаем благодарность казахскому народу, Правительству Казахстана и лично Президенту страны Нурсултану Назарбаеву, которые во второй раз организуют такую встречу. Хотел бы особо подчеркнуть роль таких стран, как Казахстан, которые имеют непосредственные культурные и исторические отношения с нашей страной и которые одновременно показывают свое доброе желание и нужное направление, чтобы сирийцы из разных партий встречались и обсуждали имеющиеся проблемы сами между собой. Казахстан дает нам эту площадку, условия для этих встреч. Мы сами не можем обеспечить себе эту площадку в других странах, которые помогли бы нам объективно найти решения, дискутировать друг с другом", – отметил представитель Сирии.

Доктор Бадини также поблагодарил Казахстан за решимость принимать беженцев из Сирии.

"Географически это сложно, Казахстан находится очень далеко и потому не может принять большой поток беженцев. Но поддержка Казахстана выражается в его политике, в выражении мирных инициатив на международном уровне. Что помогает найти решение и по проблемам беженцев", – заметил Бадини.

Не остался в стороне и вопрос участия в сирийском кризисе России, которую назвали страной-партнером. 

"Я думаю, что Россия не могла остаться в стороне от того, что происходит в Сирии, поскольку эта страна долгие годы является партнером Сирии. Также очень много в регионе важных для России вопросов. Если бы Россия отказалась делать шаги, это было бы равносильно отказу Москвы от собственных интересов, а также от участия в урегулировании сирийской проблемы", – сказал Радван Бадини.

Вместе с тем он добавил, что проблема Сирии давно перестала быть только сирийской, она стала международной.

"И заинтересованные страны имеют свои рычаги воздействия. И в этой части участие России вносит некоторый баланс", – заметил представитель оппозиции.

Другой участник переговоров отметил, что участие других стран в сирийском конфликте является весьма болезненным.

"Участие других стран в сирийском конфликте – это очень аллергичный вопрос. Я и "за" и "против". Да – потому что я хочу видеть Сирию свободной от террористических исламских группировок. И нет – я не хочу, чтобы Сирия находилась под влиянием иностранных сил. Я не имею в виду только Россию, я имею в виду всех", – поделился Бассан Битар, представитель группы по вопросам сирийской демократии и плюрализма.

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