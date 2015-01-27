СИРИЗА обойдется без «тройки» Свежий выпуск 581 По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай С

Греческая партия СИРИЗА, одержавшая победу на выборах, состоявшихся 25 января, потребовала реструктуризации или частичного списания долгов Греции перед иностранными кредиторами, в первую очередь ЕС и МВФ. Общий объем задолженности страны сейчас составляет свыше 150% ВВП, что делает затруднительным обслуживание долга и обеспечение экономического роста одновременно.

Греция в 2008–2014 годах пережила тяжелейшую экономическую депрессию в истории. ВВП страны рухнул более чем на четверть, при этом государство оказалось на грани дефолта. Долги перед частными инвесторами были реструктурированы, однако основная масса задолженности сохранилась.

Партия СИРИЗА накануне победы на выборах заявила, что вне зависимости от результатов переговоров с кредиторами будет самостоятельно определять денежно-кредитную политику в стране. Ранее это происходило под контролем «тройки» в составе Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ.





Фрекинг в парках запрещен

Правительство Великобритании решило запретить разработку месторождений сланцевого газа и нефти в национальных парках. Об этом заявила заместитель министра энергетики страны Эмбер Радд.

Подобное решение, сообщает ТАСС, было принято в связи с тем, что применяемая при разработке месторождений сланцевых газа и нефти технология гидравлического разрыва пласта (фрекинга) может повлечь опасные экологические последствия. Тем самым британское правительство пересмотрело свою прежнюю позицию, предусматривавшую разрешение на разработку энергоносителей в национальных парках «в исключительных обстоятельствах».

В Великобритании насчитывается 15 национальных парков. Их общая площадь составляет 16,27 тыс. кв. км, то есть около 6,5% от площади государства (243,8 тыс. кв. км). В стране также существует около 50 ландшафтных заповедников и десятки зон, имеющих статус природных памятников, площадь которых также насчитывает тысячи квадратных километров. В некоторых из них, по оценке геологов, имеются запасы сланцевых газа и нефти.





Назад – в шахты

В Японии решено расширить добычу каменного угля, спрос на который резко вырос после остановки всех АЭС вслед за аварией на атомной станции «Фукусима-1». Первая за последние 37 лет шахта откроется нынешней весной в городке Курияма на самом северном острове страны – Хоккайдо, сообщила добывающая компания «Саппоро дайити».

В прошлом веке в Японии была мощная угольная промышленность, а шахтеры считались одним из наиболее активных и организованных отрядов трудящихся. Однако в результате падения спроса большинство шахт к 1980-м годам были закрыты, что сопровождалось бурными конфликтами и увольнениями. В настоящее время крайне ограниченная добыча каменного угля сохранилась только на острове Хоккайдо, где ведется в основном относительно недорогим открытым способом.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» весной 2011 года и вызванного этим шока в Японии были не только остановлены все атомные станции, но и возникли большие сомнения относительно будущего ядерной энергетики вообще. Это повышает спрос на минеральное топливо для тепловых станций, включая каменный уголь. По последним официальным данным, в 2013 году его было использовано почти 128,6 млн. тонн.





Зарплату заморозят

Руководство British Petroleum, одной из ведущих нефтяных компаний мира, уведомило своих сотрудников о замораживании зарплаты до конца текущего года, сообщает агентство Reuters.

Зарплаты в нефтяном секторе – основная часть операционных расходов. В 2013 году BP потратила на оплату труда и пенсии 83,9 тыс. своих работников около 13,6 млрд. долларов.

В декабре BP объявила о сокращении штата, которое должно сэкономить ей миллиард долларов. В том числе руководство планирует сократить персонал предприятий на территории Великобритании и в рамках проекта компании в Северном море.

Многие крупные нефтяные компании сейчас проводят политику сокращения капитальных и эксплуатационных расходов, в том числе замораживают часть своих проектов и продают активы. К этому их вынуждает более чем двукратное падение цен на нефть за последние полгода. С июня 2014 года баррель нефти подешевел со 110 до 50 долларов.



