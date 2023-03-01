Сироту с инвалидностью пытались незаконно выселить из жилья в Таразе

Происшествия
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Сироте с инвалидностью вернули квартиру жамбылские прокуроры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

Еще в далеком 2013 году выпускнице детского дома инвалиду 2 группы Отегеновой обманом продали непригодную для проживания комнату в общежитии. Новое жилье без ремонта и дверей, холодное и в плесени, девушка купила на деньги, накопленные ею на депозите. Однако была вынуждена жить у своих знакомых, которые и помогли ей продать комнату в 2019 году.

В том же году 29-летняя таразка в порядке очереди как сирота получила от государства 1-комнатную квартиру в новостройке микрорайона Байтерек.  

«Но наличие у нее в собственности той самой комнаты в общежитии стало основанием для отмены решения жилищной комиссии о предоставлении ей квартиры в новостройке с возбуждением исполнительного производства об ее выселении.

Отегенова не могла вследствие болезни самостоятельно обращаться в компетентные органы, а близких родственников и опекунов не имела», – отметили в надзорном органе.  

Об ее тяжелой ситуации прокурорам стало известно при анализе производств о выселении. Приостановив исполнительное производство, прокуратура немедленно внесла акты надзора и восстановила конституционные права Отегеновой на получение жилья.

«В первую очередь решением Таразского городского суда от 28 января 2022 года девушка в силу заболевания признана недееспособной, и в марте ей назначен опекун.   

Учитывая, что при совершении сделок купли-продажи комнаты в общежитии, она не могла понимать значение своих действий и их последствия, в суд подано исковое заявление о признании их недействительными.

Решением Таразского городского суда в ноябре 2022 года иск удовлетворен в полном объеме, что послужило основанием для принятия 1 февраля 2023 года положительного решения жилищной комиссии о возврате Отегеновой ранее предоставленной квартиры в новостройке. Решение об ее выселении отменено», – подытожили в прокуратуре.

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