Система гражданской защиты страны: профессионализм и самоотверженность

С начала этого года службами ЧС Казахстана совершено порядка 82 тыс. выездов. Благодаря профессионализму и оперативности пожарных и спасателей спасено более 8,8 тыс. человек, эвакуировано из различных зон ЧС более 10,3 тыс. человек, медицинская помощь оказана 3,2 тыс. пострадавших.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2026 году на пульт Единой дежурной диспетчерской службы «112» поступило свыше 4,2 млн звонков. Воздушными судами АО «Казавиаспас» совершено 2 735 вылетов, в том числе по линии санавиации транспортировано 466 пациентов. В рамках контрольно-профилактической деятельности проведено около 25 тыс. проверок.

Рискуя и спасая жизни граж­дан, за время существования противопожарной и спасательной служб в стране при исполнении служебных обязанностей погибли 77 сотрудников. Сегодня в органах гражданской защиты несут службу более 27 тыс. сотрудников, ежедневно исполняя свой служебный долг, жертвуя собой ради спасения других, доказывают свой профессионализм и самоотверженность.

Проделана значительная работа по совершенствованию системы гражданской защиты страны: приняты законы, построены новые объекты для защиты от чрезвычайных ситуаций, приобретается спасательная и пожарная техника, качественное оборудование, форменное обмундирование. Повышается заработная плата, улучшаются условия прохож­дения службы, подготовки профессиональных кадров, развивается спортивное направление и международное сотрудничество.

Министерством по чрезвычайным ситуациям РК совместно с акиматами регионов развивается инфраструктура безопасности на водоемах. Продолжается строительство и оснащение спасательных станций в наиболее посещае­мых местах отдыха населения с их укомплектованием профессиональными спасателями.

За последние два года спасательные подразделения оснащены 41 современным скоростным катером, что позволяет значительно сократить время реагирования и повысить эффективность аварийно-спасательных работ на воде.

В купальный сезон дежурила 241 мобильная спасательная группа, в постоянной готовности находились силы и средства 54 спасательных станций. На крупных водоемах страны – Балхаше и Алаколе, Бурабае и Баянауле, Капшагае и Бухтарме – были созданы мобильные группы из 53 военнослужащих, обеспечено ежедневное дежурство и профилактическая работа с отдыхающими.

В результате системной и комп­лексной работы в купальный сезон спасено 376 человек, из них 125 несовершеннолетних, большинство – в необорудованных и запрещенных для купания местах. Наибольшее количество спасенных – в Мангистауской области и области Жетысу.

Авиационный парк МЧС располагает 45 воздушными судами, включая современные вертолеты и самолеты. Это позволяет обеспечивать оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации во всех регионах страны. На территории больниц и в труднодоступных высокогорных районах создаются вертолетные площадки Air 112. В этом году таких построено пять. Они обеспечивают возможность оперативной работы спасателей, проведения аэровизуальных обследований и превентивных мероприятий, а также доставки оборудования.

Формируется единая инфраструктура реагирования на ЧС в Каспийском море. Для нужд морского отряда «Теңіз жасағы» приобретено судно. Оно предназначено для проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных операций, ликвидации разливов нефти, обеспечения безопасности судоходства в казахстанском секторе Каспийского моря.

Противопожарную защиту страны осуществляют 457 пожарных подразделений. С начала года построено 17 пожарных депо, из них семь – быстровозводимых по единой концепции. Созданы 14 универсальных пожарных депо, где дежурят одновременно пожарные расчеты, спасатели, медики, полиция и скорая помощь.

В 2025-м для защиты отдаленных населенных пунктов от пожаров принята ведомственная программа «Ауыл құтқарушылары». По стране создано 292 пожарных поста, в зоне их обслуживания находится более 900 населенных пунктов.

Проведена реновация четырех диспетчерских пунктов ГУ «Казселезащита», построены два новых модульных диспетчерских пункта в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, модернизирована материально-техническая база, созданы условия для работы специалис­тов. Установлено 12 модульных жилых домов на высокогорных постах наблюдения в Алматинской области и Алматы.

В течение селеопасного перио­да специалисты ГУ «Казселезащита» осуществляли постоянное наблюдение за состоянием горных водоемов, ледников, рек и селевых русел. Из потенциально прорывоопасных моренных озер превентивно было откачено 3,5 млн кубометров воды, что позволило снизить гидрологическую нагрузку на наиболее уязвимые водоемы.

По итогам селеопасного сезона прорывов контролируемых моренных озер и опасных селевых потоков не допущено. Казахстан продолжает развивать систему раннего предупреждения селевых угроз, сочетая инженерную защиту, современные технологии мониторинга и постоянное наб­людение за наиболее опасными участками высокогорья.

Продолжается масштабное обновление парка спецтехникой. Всего за счет республиканского и местного бюджетов в 2026 году приобретено 87 единиц пожарной, спасательной, аварийно-спасательной и вспомогательной техники, шесть современных плавсредств, 976 единиц оборудования и снаряжения и почти 244 тыс. единиц форменного обмундирования.

Начата реализация стратегичес­кого проекта по строительству базы хранения государственного материального резерва в Арыси, что позволит создать дополнительные мощности хранения и обеспечить оперативное распределение материальных ресурсов в южных регионах страны при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Развивается южная база оперативного назначения «Алатау» – многофункциональный автономный масштабируемый комплекс, предназначенный для эффективного реагирования на ЧС. На базе планируется дислокация пунктов временного размещения пострадавшего населения, складов хранения, респуб­ликанского штаба управления силами и средствами.

В Центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС функционируют Ситуационный центр и постоянно действующий оперативный штаб «Туран» с задействованием республиканских служб гражданской защиты. Полностью пересмотрены алгоритмы взаимодействия с заинтересованными госорганами и определен конкретный механизм их привлечения.

Внедрены цифровые информационные системы для прог­нозирования, моделирования и анализа реагирования на возможные техногенные и природные катастрофы, а также оценки их последствий. К примеру, сис­темы раннего обнаружения пожаров «Табиғат», модерирования паводков «Тасқын» и «Талсим», системы мониторинга акватории Каспийского моря, сейсмической активности.

Для обеспечения безопаснос­ти на шахтах и рудниках поэтап­но проводится интеграция Ситуационного центра и региональных департаментов по ЧС с системами видеонаблюдения объектов промышленной безо­пасности. На сегодня имеется доступ к 18 шахтам и рудникам АО «Qarmet», АО «Казахмыс», ТОО «Шалкия Цинк». Также 114 камер систем раннего обнаружения лесных пожаров из восьми регионов страны интегрированы с Ситуационным центром МЧС.

Создана Единая межведомственная радиосеть гражданской защиты стандарта KORDIS (Kazakhstan operation radio digital information system), обеспечивающая устойчивую цифровую радиосвязь и межведомственное взаимодействие заинтересованных государственных структур во всех регионах страны. Проект реализован в результате скоординированной работы министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, Национальной гвардии, а также других госорганов и организаций. Все участники были объединены общей задачей обеспечить надежное, устойчивое и оперативное взаимодействие при реагировании на ЧС. Создание KORDIS является не только технологическим решением, но и важным этапом системного развития гражданской защиты страны.

Одним из ключевых направлений цифровизации стало активное применение беспилотных летательных аппаратов, в том числе оснащенных функциями искусственного интеллекта. С начала года с применением беспилотников спасено 28 человек.

Сегодня БПЛА используются при поиске пропавших, природных пожарах, паводках, на водоемах и для мониторинга потенциально опасных территорий. На вооружении подраз­делений МЧС насчитывается 242 беспилотных летательных аппарата. 187 из них оснащены функциями ИИ, еще три в комп­лекте с док-станцией способны выполнять полеты в автоматичес­ком режиме по ранее заданным маршрутам в круглосуточным режиме. С начала года беспилотники применялись примерно в 5 тыс. операций.

Продолжена масштабная прог­рамма капитального ремонта ведомственного жилья и общежитий. В июне 2025 года впервые установлены жилищные выплаты сотрудникам, подъемное пособие при перемещении по службе, возмещение затрат на проезд и перевозку имущества за счет бюджетных средств, денежное стимулирование при выполнении задач на местнос­ти, где объявлена чрезвычайная ситуация.

На побережье Каспийского моря в Актау открылся центр отдыха 112 Resort Aktau, созданный впервые специально для сотрудников органов гражданской защиты и членов их семей. На сегодняшний день установлены и введены в эксплуатацию первые семь домиков капсульного типа из 45, они полностью оборудованы всем необходимым для комфортного проживания.

В Алматы открылось здание будущего Казахстанско-Китайского совместного центра исследований землетрясений. Казахстанской стороной создана необходимая инфраструктура для его функционирования. В структуре Национального научного центра сейсмологии открыт Центр исследований землетрясений, включающий три специализированные лаборатории. Ожидается, что результаты совместных исследований внесут значительный вклад в развитие современных методов мониторинга и прогнозирования сейсмической активности, а также в повышение уровня сейсмической безопасности двух стран.

В условиях усиливающихся климатических изменений обеспечение безопасности населения становится стратегическим прио­ритетом для государств Цент­ральной Азии. Руководитель ГУ «Казселезащита» МЧС РК Аслан Сабыржанулы и директор ЮНЕСКО Амир Пирич подписали меморандум по вопросам установки оборудования системы раннего оповещения в рамках проекта «Снижение уязвимости населения ЦА к прорывам ледниковых озер в условиях изменяющегося климата (GLOFCA)». Это стало важным шагом в укреп­лении регионального сотрудничества и реализации практических мер по защите населения от угроз, связанных с прорывами моренных озер.