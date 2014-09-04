Система контроля "оштрафовала" водителей Астаны на 700 млн тенге

С начала текущего года система контроля "Интегра-КДД" "оштрафовала" водителей Астаны на 700 млн тенге. Об этом корреспонденту Kazpravda.kz
сообщил начальник управления административной полиции ДВД Астаны Бахытжан Малыбаев.
"С начала года указанными системами контроля выявлено 52,5 тысячи нарушений правил дорожного движения на сумму свыше 700 миллионов тенге", – сообщил Бахытжан Малыбаев, отвечая на запрос редакции.
В Астане, по словам главы адмполиции, система контроля дорожного движения и фиксации правонарушений "Интегра-КДД" внедрена с 2011 года и успешно применяется в установленных местах интенсивного движения автотранспорта и пешеходов города.
"Система передает всю информацию о каждом транспортном средстве,
пересекающем транспортный узел, в Центр оперативного управления ДВД Астаны,
где в режиме реального времени система выполняет автоматический поиск по базам
данных полиции транспортных средств на предмет розыска или оперативного
контроля.
Все
зафиксированные нарушения отправляются для обработки в процессинговый центр управления административной полиции ДВД города, которые затем высылаются
нарушителям по домашнему адресу в виде предписаний", – пояснил он.
Система в автоматическом режиме способна раскрывать и
фиксировать без участия человека до 10 нарушений. В том числе проезд
на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал
светофора, пересечение или движение транспортного средства по сплошной линии, выезд автотранспорта на
полосу встречного движения. "Фиксация
факта стоянки (остановки) в неположенном месте, несоблюдение требований,
предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, нарушение
правил проезда железнодорожных переездов, фиксация
проезжающих транспортных средств с определением государственного номера. Система может сохранить информацию о проезжающих транспортных средствах в локальной базе данных, проверить распознанные номера транспортных средств по локальной базе данных процессингового центра УАП ДВД Астаны для установления лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД. Возможность
удобного просмотра локального архива проехавших транспортных средств. Фиксация
нарушений скоростного режима, времени и направления движения автотранспорта, что позволяет раскрывать
преступления по "горячим следам", осуществлять розыск угнанных автомобилей и лиц, подозреваемых в совершении преступлений", – рассказал начальник управления.
Всего в столице установлено 12 систем контроля "Интегра-КДД" по следующим адресам: Б. Момышулы – Тауелсиздик, Абылай-хана – Б. Момышулы, Богенбай-батыра – Валиханова, Богенбай-батыра – Женис, Орынбор – трасса в аэропорт, Кенесары – Сарыарка, Калдаякова - Нажимеденова, Мирзояна – Петрова, Пушкина – Кудайбердыулы, Шарля де Голля – Орынбор, Тлендиева – Коктал, транспортная развязка проспекта Республики – улицы Ташенова – улицы Бараева.
Малыбаев также отметил, что помимо системы контроля у сотрудников полиции имеются нагрудные видеорегистраторы.
"Патрульные автомашины дорожно-патрульной полиции оснащены современным оборудованием – видеорегистраторами, на вооружении личного состава строевых подразделений имеются 589 нагрудных видеорегистраторов, ведущих запись в автоматическом режиме и фиксирующих все нарушения ПДД. Данные с видеорегистраторов в дальнейшем используются в качестве главных доказательств при разбирательстве", – добавил он. В настоящее время, продолжил Малыбаев, системы контроля, аналогичные "Интегре-КДД", позволяющие фиксировать нарушения ПДД в виде разговоров по мобильному телефону при управлении авто и неиспользования ремней безопасности, не разработаны.