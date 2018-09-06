Система ливневой канализации Астаны работает по СНиПам 40-летней давности – сенатор

Сенатор Едил Мамытбеков констатировал, что cистема ливневой канализации Астаны работает по СНиПам 40-летней давности. В связи с этим он считает, что в стране необходимо создать специальную государственную службу по обновлению СНиПов, методов расчета гидрологических характеристик с учетом изменения климата. Об этом он заявил в своем депутатском запросе на пленарном заседании Сената Парламента РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Депутат отметил, что в периоды весеннего таяния снегов и залповых ливневых дождей действующая система Астаны не решает проблему наводнений в полной мере.
"Это связано с тем, что пропускная способность действующей внутригородской канализационной системы не совсем соответствует необходимым требованиям", - сказал Мамытбеков.
По его словам, проблема утилизации ливневых вод в столице Казахстана может быть решена только при системном подходе, проведении научно-исследовательских и проектных разработок по оценке возможностей и последствий.
"Сегодня уже разработаны новые технологии и оборудование, новые инженерно-технические решения, новые материалы, а мы работаем по СНиПам, которые более 40 лет не корректировались", - констатировал депутат.
Едиль Мамытбеков напомнил, что ранее вопросы утилизации излишних водных скоплений детально не рассматривались в генплане развития и застройки столицы.
"Анализ показывает, что сегодня на поверхности лежат следующие проблемы: частично нарушена последовательность строительства сооружений. Например, коллекторы на некоторых улицах проложены, а очистные сооружения в нижних точках бассейнов не завершены. Кроме того, коллекторы, проложенные по программе развития дорог при строительстве и реконструкции дорог на некоторых участках, не подключены к построенным бассейновым сетям ливневой канализации и являются аккумуляторами наносов", - перечислил проблемы сенатор.
Также, по его словам, анализ поверхностных вод на соответствующих территориях города практически не проводится.
"Нет в столице единой эксплуатационной организации для коллекторов и сооружений ливневой канализации. В этой связи вопрос должной эксплуатации остается открытым", - отметил Едиль Мамытбеков.
Депутат считает необходимым провести реконструкцию коллекторов, в срочном порядке проверить способность и диаметры магистральных коллекторов по улицам города, а при важности, пересмотреть разделы и расчетные показатели СНиПов для расчета пропускной способности магистральных коллекторов ливневой канализации, а также определить единую эксплуатационную организацию для коллекторов и сооружений ливневой канализации в городе.