Система может рухнуть

По оценке организации, доходность пенсионных фондов в обозримом будущем не будет превышать 4% годовых. При этом их суммарные активы составляют 3 трлн. долларов, а обязательства – 10 трлн. долларов. Согласно подсчетам Bridgewater, для осуществления всех выплат необходимо генерировать доходность в 9% годовых.

Хедж-фонд рассмотрел множество сценариев развития ситуации. В 20% из них деньги у пенсионных фондов закончатся в течение 20 лет. В 80% сценариев банкротство почти всех фондов состоится в ближайшие полвека.

Опасения насчет затруднений в пенсионной системе США стали высказываться в последние годы, когда «бэби-бумеры» (многочисленные когорты населения, родившиеся после 1948 года) стали выходить на пенсию. В связи с этим соотношение между числом работающих и числом пенсионеров, ранее достигавшее пика, начало снижаться.

Пенсионный возраст повысят

Глава минфина Австралии Джо Хоки сообщил, что правительство страны рассматривает возможность повышения пенсионного возраста. Он также намекнул на вероятность снижения размера пенсий, подчеркнув, что страна сейчас живет не по средствам и должна решиться на принятие тяжелых мер.

Одна из главных экономических проблем Австралии – ее федеральный бюджет: страна сводит его с дефицитом 7 лет подряд, при том что вот уже 22 года наблюдается непрерывный экономический рост. Пришедшая к власти в сентябре прошлого года Либерально-национальная коалиция обещала сделать все возможное, чтобы вернуться к профициту. Для этого, по мнению нынешнего правительства, необходимо провести существенные сокращения государственных расходов.

В настоящее время австралийцы (и мужчины, и женщины) могут уйти на пенсию по достижении 65 лет. С 2017 года начнется процесс поэтапного – каждые два года на полгода – повышения пенсионного возраста, который в результате составит в 2023 году 67 лет. Судя по заявлению Хоки, впоследствии он будет повышен еще на 3 года.

Квебек останется в Канаде

Либеральная партия одержала победу на досрочных парламентских выборах во франкоязычной провинции Квебек в Канаде, набрав 41,5% голосов. Теперь Филипп Куйар, лидер местных либералов, сможет сформировать правительство провинции. Спустя полтора года Либеральная партия вновь возвращается к управлению Квебеком, в котором проживают 8 млн. человек, в том числе 300 тыс. мусульман.

Явка на выборах была высокой и составила 71,6%. Правившая Квебекская партия, которая выступает за отделение этого региона от Канады и настаивала на досрочных выборах, набрала в ходе голосования лишь 25,4% голосов.

«Жители Квебека сделали свой выбор в пользу Либеральной партии. Эти результаты четко дают понять, что квебекцы отвергли идеи референдума и хотят, чтобы их правительство сфокусировало свое внимание на решении экономических проблем и создании новых рабочих мест», – сказал, комментируя итоги выборов, премьер-министр Канады Стивен Харпер.

Зацвела «коcмическая» вишня

В Японии на 6 лет раньше срока зацвела сакура, выращенная из косточки, которая долгое время провела в космосе, сообщает The Japan Times.

Четырехлетний саженец японской вишни вырос из косточки, которая 8 месяцев находилась на борту Меж­дународной космической станции, совершившей за этот период 4,1 тыс. витков вокруг Земли. После этого сакуру посадили на территории буддийского храма в префектуре Гифу. К апрелю дерево достигло высоты около 4 м и неожиданно зацвело. Обычно этот процесс занимает около 10 лет. «Косточки с этого дерева до этого никогда не давали всходов. Мы очень рады, поскольку это очень старое дерево, ему около 1 250 лет», – сообщил один из монахов монастыря.

Пакет оказался с изъяном

Хакеры могут получать доступ к электронной почте, взламывать системы защиты и получать доступ к данным на мобильных телефонах благодаря уязвимости в широко распространенном криптографическом пакете OpenSSL, который применяется для шифрования данных при передаче информации. Уязвимость получила название Heartbleed.

OpenSSL используется компаниями Amazon.com, Googlе и Yahoo. При этом Google Security отметила, что уязвимость существует уже около двух лет, но заметили ее только сейчас. Heartbleed позволяет хакерам перехватывать сведения при передаче между пользователем и сервером провайдера. По данным финской Codenmonicon, OpenSSL применяется примерно на 66% сайтов, передает Би-би-си.

Microsoft в связи с обнаружением Heartbleed заявила, что некоторые продукты компании будут оснащены дополнительными мерами защиты. Google в свою очередь посоветовала пользователям сменить пароль на Gmail.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ, фото АФП