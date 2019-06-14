Система распределения в детсады в столице заработает 27 июня

Система электронного распределения в детские сады в столице заработает 27 июня. О том, в какие дни родители смогут получить направления, учитывая год рождения ребенка, сообщил руководитель Управления образования города Нур-Султан Ануар Жангозин, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт акимата.
"Мы планируем с 27 июня поэтапно открывать систему распределения мест в детские сады, по определенным годам рождения. 27 июня – для детей 2017 года рождения, 1 июля для 2016 года, 4 июля для 2015 года, 9 июля для 2013-2014 годов. 25-26 июня мы откроем доступ в личные кабинеты, чтобы все смогли посмотреть очередность", – отметил на брифинге в акимате столицы Ануар Жангозин.
"10 июня, когда мы запустили систему распределения в детские сады, в течение короткого времени имела место DDos-атака. Было очень ограниченное количество IP-адресов, примерно 20-30, от которых отправлялось 400-500 тысяч запросов на систему. Исходя из этого, можно говорить, что это была целенаправленная атака. Мы работаем над тем, чтобы обезопасить систему от подобного рода атак. Изначально мы не предусматривали, что такие атаки могут быть. Эта работа требует системных мер в плане оборудования, увеличения потока данных. Дополнительно необходимы ресурсы для ограничения подобных атак. Все это займет время", – пояснил руководитель столичного Управления образования.
Также он рекомендовал родителям все возникающие вопросы уточнять у представителей детских садов.
Кроме того, Ануар Жангозин ответил на вопрос, сколько родителей успели получить направления 10 июня.
"Система проработала несколько часов, были пиковые моменты, когда нагрузка была очень большой, и они сменялись волнообразно. Когда на систему было меньше нагрузки, в эти моменты некоторые родители смогли получить направления. Это 116 детей, все они стоят в очереди", – сказал руководитель Управления образования.
График распределения мест в детские сады по годам рождения выглядит так:
– 2017 год – 27 июня – только внеочередники;
– 2017 год – 28 июня – все остальные;
– 2016 год – 1 июля – только внеочередники;
– 2016 год – 2 июля – все остальные;
– 2015 год – 4 июля – только внеочередники;
– 2015 год – 5 июля – все остальные;
– 2013 и 2014 год – 9 июля – только внеочередники;
– 2013 и 2014 год – 10 июля все остальные.
"Места будут распределяться строго по этому графику. 25-26 июня – открытие личного кабинета, направления выдаваться не будут", – отметили в Управлении образования.