Свежий выпуск Система себя оправдывает Алексей ГУДКОВ

Как уже сообщалось, Всемирный экономический форум в очередной раз опубликовал Отчет по глобальной конкурентоспособности.

В частности, по индикатору «Обременительность таможенных процедур» в текущем году Казахстан поднялся до 55-го места, улучшив прошлогоднюю позицию на 22 пунк­та. По данному показателю РК опередила Китай, который занял 56-е место. Также Казахстан лидирует среди стран – членов Евразийского экономического сою­за: России (88-е место), Кыргызстана (97-е место) и Армении (105-е). Беларусь в рейтинге не участвует.

По итогам исследования 2015 года в общем рейтинге конкурентоспособности на 2015–2016 годы Казахстан занял 42-е место среди 140 стран мира, улучшив свою прошлогоднюю позицию на 8 пунктов. По данным Национального аналитического центра это лучший результат Казахстана за всю историю участия в рейтинге индекса конкурентоспособности. Так, из 114 индикаторов Глобального индекса конкурентоспособности Казахстан улучшил 73 индикатора, допустил снижение по 30 индикаторам, нет изменений по 11 индикаторам. По пяти индикаторам рейтинг был улучшен более чем на 20 позиций.

Улучшение позиций по индикатору «Обременительность таможенных процедур» обусловлено рядом принятых в последнее время эффективных мер, таких как:

– реализация принципа сокращения государственных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

– реализация принципа осуществления таможенного контроля только на основе системы управления рисками;

– совершенствование онлайн-сервиса;

– введение обязательного предварительного информирования и др.

По мнению Комитета государственных доходов Минфина, на улучшение показателей повлияли осуществление таможенного контроля только на основе системы управления рисками и введение «зеленого коридора» для отдельных категорий участников внешней экономической деятельности. Вместе с тем вышеперечисленные достижения также связаны с совершенствованием онлайн-сервисов комитета и введением обязательного предварительного информирования. Напомним, что с июля 2015 года проводится категорирование участников ВЭД, то есть согласно новой системе управления рисками производится разделение участников ВЭД на три категории: участники ВЭД с низким, средним и высоким уровнями риска.

Участники ВЭД с низким уровнем риска проходят по так называемому «зеленому коридору» без применения отдельных форм таможенного контроля в отношении них. Категорирование участников ВЭД осуществляется путем анализа сведений органов государственных доходов и внешних органов о деятельности участников ВЭД на основании критериев, характеризующих степень добросовестности участников ВЭД. Данные критерии направлены на оценку не только внешне­экономической деятельности, но и характеризуют поведение участника ВЭД внутри страны, например используется информация об объемах уплачиваемых налогов.

В результате внедрения механизма категорирования участников ВЭД с июля 2015 года эффективность СУР возросла по сравнению с 2014 годом на треть, на столько же сократилась и доля деклараций на товары, в отношении которых сработали профили риска, а доля досмотров, проводимых по рекомендациям СУР, сократилась почти в два раза.



