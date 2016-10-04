Система спутниковой навигации принесла Казахстану 300 млн тенге за два года

Технологии
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Сергей ОСАНОВ
Фото с сайта sk.ru
С 2013 по 2015 доход от предоставления информации и услуг Системы высокоточной спутниковой навигации составил около 229,9 млн тенге, передает Kazpravda.kz.

Проект СВСН реализуется АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" Аэрокосмического комитета МИР РК с привлечением в основном казахстанских предприятий для проведения проектных, опытно-конструкторских работ по производству навигационного оборудования.

Ввод в эксплуатацию СВСН РК в Казахстане позволил предоставлять конечным пользователям услуги высокоточного определения координат и времени для решения задач в таких областях народного хозяйства, как геодезия, картография, землепользование, сельское хозяйство, строительство крупных сооружений, а также в метрологическом обеспечении навигационной аппаратуры, в деле укрепления национальной безопасности и обороны.

Система высокоточной спутниковой навигации предназначена для гарантированного получения качественных координатно-временных и навигационных услуг потребителями информации Глобальной навигационной спутниковой системы на территории Республики Казахстан.

В состав СВСН РК входят сеть из 60 дифференциальных станций, центр дифференциальной коррекции и мониторинга, морская локальная дифференциальная станция, мобильная дифференциальная станция, лаборатория по оценке соответствия и опытное производство навигационного оборудования.

На основе использования корректирующей информации высокоточной спутниковой навигации решаются, в частности, такие отраслевые задачи, как точная координатная привязка космических снимков, создание топографических планов, детальной цифровой модели местности, проектные и изыскательские работы, безопасность плавания судов при подходах и маневрах в акватории казах­станских портов.

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