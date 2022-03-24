В рейтинге стран по качеству системы здравоохранения Казахстан занял 58-е место из 95. Индекс страны составил 59,99. Чем выше индекс, тем система здравоохранения лучше, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Индекс качества системы здравоохранения оценивает медицинских работников, оборудование, персонал, стоимость услуг и т. д.

Лучшими признаны системы здравоохранения Тайваня, Южной Кореи и Японии. Худшие показатели – в Венесуэле.

Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, система здравоохранения Казахстана оказалось лучшей. Хуже, чем у РК, показатели России, Украины, Беларуси и Азербайджана.

В феврале текущего года цены на амбулаторные услуги выросли на 1,8% за месяц и на 6,4% за год.

В месячной динамике услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 6,1%, первичный приём у врача – на 2,1%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов – на 1,4%, стоматологические услуги – на 0,6%.

В годовой динамике услуги врачей-специалистов в амбулаториях стали дороже на 9,8%, первичный приём у врача – на 8,5%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов – на 5,8%, стоматологические услуги – на 4,4%.

В 2020 году в Казахстане насчитывалось 76,4 тыс. врачей всех специальностей (кроме зубных врачей) – на 3,2% больше, чем годом ранее.

Больше всего врачей работало в Алматы: 13,5 тыс. человек, плюс 3% за год. В тройке лидеров также оказались столица (9 тыс. человек, плюс 4,9% за год) и Карагандинская область (6,4 тыс. человек, плюс 2,4%). Меньше всего врачей насчитывалось в Северо-Казахстанской области – всего 1,7 тыс. человек.

На каждые 100 тыс. человек населения приходилось всего 405 врачей – на 2% больше, чем годом ранее. Наиболее «обеспечены» врачами были столица, Алматы и Карагандинская область, хуже всего ситуация складывалась в Акмолинской, Алматинской и Туркестанской областях.

На каждые 100 тыс. казахстанцев приходилось 14 провизоров, 21 фармацевт, 323 врача-специалиста, 10 стоматологов.