​Системная программа

Мухтар Манкеев, председатель Совета Общенационального движения «Казахстан-2050»

Третья модернизация – это не решение сию­минутных проблем, а системная программа поэтапного перехода отечественной экономики на новый качественный уровень. Предвидя изменения, которые нам несет Четвертая промышленная революция, уже сегодня Президент наметил основные пути развития и трансформации, способные обеспечить вхождение Казахстана в тридцатку наиболее конкурентных стран мира к 2050 году.

Как отметил Елбасы, у каждой страны свой рецепт успеха. Нам добиться его позволит правильный баланс между развитием новых технологий и производств и эффективной работой уже имеющихся. Первое и, пожалуй, главное, что предстоит сделать, – это перейти к модели цифровой экономики, шагнуть за пределы постиндустриальной эры и в полной мере воспользоваться возможностями, которые она предоставляет.

Достичь конкурентоспособности в этой сфере поможет сотрудничество государства и бизнеса. Как и прежде, страна продолжит создавать комфортные условия для предпринимательства, на которое в свою очередь возлагает надежды по созданию высокотехнологичных производств, обладающих высоким инвестиционным и экс­портным потенциалом.

Кроме введения налоговых льгот, облегченного трудового и визового режима и снятия прочих административных барьеров, государство готово взять на себя куда больше. Правительству поручена разработка отдельной программы «Цифровой Казахстан», страна продолжит вкладывать в науку, образование, здравоохранение, миграцию квалифицированных кадров, в новые отрасли, словом, во все то, что формирует человеческий капитал страны и рынок труда.

Большое значение отдано инфраструктуре и традиционным отраслям экономики. Отечественная промышленность, металлургия, нефтегазовая отрасль должны стать экономическим базисом для развития новой модели казахстанской экономики, а в системе транс­портно-логистической инфраструктуры необходимо реализовать колоссальный транзитный потенциал Казахстана.

Отдельным направлением развития обозначен аграрный комплекс страны. В мире, население которого перешагнуло отметку в 7 млрд человек, продовольственная безопасность обретает новый смысл. Наша страна должна использовать свой главный экономический актив – бескрайние, плодородные земли, способные накормить не только казахстанцев, но и десятки миллионов человек по всему миру. АПК должен стать одним из драйверов нового экономического роста, одним из главных экспортных направлений Казахстана.

Как и 25 лет назад, Казахстан остается верен принципу, который за годы независимости не раз доказал свою эффективность: «сначала – экономика, потом – политика». С этими словами мы прошли сложнейший период восстановления после распада СССР, эти слова вдохновляли нас на достижение целей Стратегии «Казахстан-2030», и они же помогут нам достойно войти в новую экономическую эру, занять место в мировой экономике, сохранить и приумножить достижения.

